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«Единая Россия» набрала в Крыму 63,33% голосов на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:04
Политика
«Единая Россия» набрала в Крыму 63,33% голосов на выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 20 сентября. Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по итогам проверки 100% протоколов. Об этом сообщил глава избиркома Республики Крым Михаил Малышев.

Он уточнил, что «Единая Россия» получила 63,33% голосов. На втором месте идет КПРФ с результатом 9,15%, третье место заняла «Справедливая Россия — За правду» (5,93%), ЛДПР набрала 7,75% голосов. По словам Малышева, явка составила 49,75%.

Выборы депутатов Госдумы проходили в России с 17 по 19 сентября. Помимо этого, в Крыму прошли выборы депутатов по трем одномандатным округам, в каждом из которых было зарегистрировано по девять кандидатов. Согласно данным крымского избиркома, после обработки 100% протоколов в одномандатных округах республики победу одержали три кандидата от «Единой России».

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук ранее в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал о впечатлениях иностранных наблюдателей от выборов на полуострове. Он напомнил, что в Крым прибыли наблюдатели из Франции, Сербии и Венесуэлы.

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