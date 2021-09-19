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Опубликованы данные экзит-полов в Крыму

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 21:34
Общество
Опубликованы данные экзит-полов в Крыму
пресс-служба Совета министров РК

Симферополь, 19 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 70,78% голосов в Республике Крым согласно данным экзит-полов на минувших парламентских выборах.

На втором месте оказалась КПРФ – за нее отдали голос 8,21% избирателей. ЛДПР получила 6,74%, СРЗП – 4,81%, «Коммунисты России» – 2,72%, «Партия пенсионеров» – 2,49% «Новые Люди» – 2,40%, «Родина» – 1,04%, «Зелёные» – 0,82%.

В субботу Уполномоченный по правам человека в республике Лариса Опанасюк поблагодарила за смелость иностранных наблюдателей, которые присутствовали на выборах в Крыму.

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