Опубликованы данные экзит-полов в Крыму

Симферополь, 19 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 70,78% голосов в Республике Крым согласно данным экзит-полов на минувших парламентских выборах.

На втором месте оказалась КПРФ – за нее отдали голос 8,21% избирателей. ЛДПР получила 6,74%, СРЗП – 4,81%, «Коммунисты России» – 2,72%, «Партия пенсионеров» – 2,49% «Новые Люди» – 2,40%, «Родина» – 1,04%, «Зелёные» – 0,82%.

В субботу Уполномоченный по правам человека в республике Лариса Опанасюк поблагодарила за смелость иностранных наблюдателей, которые присутствовали на выборах в Крыму.