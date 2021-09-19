Сенатор Ковитиди: Украина активизировала явку на выборы в Крыму попыткой вмешательства

Симферополь, 19 сентября. Крымский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что угрозы со стороны украинских националистов в адрес участников избирательного процесса являются прямым вмешательством в выборы.

Сенатор Совета Федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди приняла участие в конференции медиацентра «Патриот» на тему голосования на выборах в Республике Крым. Она прокомментировала ситуацию с угрозами со стороны украинских националистов, о которых ранее говорил член ОП Крыма Александр Форманчук.

По словам Ковитиди, речь идет о попытке вмешательства в выборный процесс и проявлении психологического давления, с чем крымским властям приходилось неоднократно сталкиваться.

«Но знаете, есть так называемый закон пружины: чем больше на нас давят с территории Украины, тем увереннее мы в том выборе, который мы сделали в 2014-м году. Такими звонками они наоборот активизируют явку на выборы для того, чтобы люди голосовали», — заявила Ковитиди.

Сенатор также напомнила, что буквально недавно решением Совбеза Украины были введены санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе, хотя в последнем регионе избирательных участков нет.

В прямом эфире медиацентра «Патриот» обсудили выборный процесс в Республике Крым. Приглашенные спикеры рассказали, какая обстановка наблюдается на избирательных участках, наблюдатели каких стран присутствуют на полуострове, а также подискутировали на тему угроз введения санкций в отношении участников избирательного процесса.