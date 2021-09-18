Иностранных наблюдателей на выборах в Крыму поблагодарили за смелость

Симферополь, 18 сентября. Присутствие на парламентских выборах в Крыму требовало большой смелости от иностранных наблюдателей, заявила Уполномоченный по правам человека в республике Лариса Опанасюк.

Европарламент призвал ряд стран ввести санкции против граждан ЕС за наблюдение на выборах в Крыму, поскольку считает это мероприятие «незаконным». Правительство Украины также пригрозило им ограничениями, в том числе контроль над голосованием в Донбассе, хотя там голосование и вовсе не проводится.

«Спасибо за вашу смелость, что вы приехали в Республику Крым посмотреть, как проходят демократичные и свободные выборы», — цитирует Опанасюк РИА Новости.

Всероссийские выборы в Госдуму в 2021 году проводятся по всей стране в трехдневном формате, чтобы избежать большого скопления людей на участках. Жители семи регионов России, в том числе Севастополя, могут отдать свой голос за кандидата удаленно.