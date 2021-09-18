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Избиратель в костюме коня в пальто пришел на голосование в Ялте

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 09:34
Общество
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Ялта, 18 сентября. Местный житель исполнил свой гражданский долг в костюме коня в пальто. Избиратели на участке сняли процесс его голосования на видео и выложили в Сеть.

Необычный избиратель пришел на один из участков для голосования в Ялте 17 сентября. Маска белой лошади и коричневое пальто приковало к нему внимание всех присутствующих на мероприятии. Работники и посетители участка с юмором отнеслись к инициативе местного жителя.

Всероссийские выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Россияне могут отдать гражданский долг на одном из участков или проголосовать из дома с помощью компьютера.

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голосование ялта конь в пальто
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