Избиратель в костюме коня в пальто пришел на голосование в Ялте

Ялта, 18 сентября. Местный житель исполнил свой гражданский долг в костюме коня в пальто. Избиратели на участке сняли процесс его голосования на видео и выложили в Сеть.

Необычный избиратель пришел на один из участков для голосования в Ялте 17 сентября. Маска белой лошади и коричневое пальто приковало к нему внимание всех присутствующих на мероприятии. Работники и посетители участка с юмором отнеслись к инициативе местного жителя.

Всероссийские выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Россияне могут отдать гражданский долг на одном из участков или проголосовать из дома с помощью компьютера.