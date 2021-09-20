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Крымчане рассказали, что сделали с украинскими паспортами после 2014 года
Общество
Крымчане рассказали, что сделали с украинскими паспортами после 2014 года
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Крыма рассказали корреспонденту ФАН, что сделали со своими украинскими паспортами после возвращения Крыма в состав России еще в 2014 году.

Отметим, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обещал «вернуть Крым» и заявлял, что когда полуостров снова станет частью Незалежной, то «люди, которые остаются украинцами, вернут свои украинские паспорта. Не вернут их, а просто достанут из-под матрасов или где они их там прячут».

В связи с этим, ФАН решил узнать, а где у крымчан сейчас находятся их паспорта и планируют ли они когда-то доставать их и использовать, ведь при получении российских паспортов сдавать «синие книжечки» никого не просили.

«У меня паспорт лежит в пачке с документами. Выкидывать не стала, оставила на память, но пользоваться им в жизни точно не планирую. Так, иногда смотрю на него, когда перебираю бумаги, и ностальгирую, но больше не о стране, в которой мы были, а о молодости, ведь все молодые годы я провела в Крыму украинского периода», ― говорит ФАН Галина из Ялты.

Крымчане рассказали, что сделали с украинскими паспортами после 2014 года
Федеральное агентство новостей  / 

«Я свой украинский паспорт разорвал на части и сжег. В костре он горел во время майских праздников в 2014 году. Ему там самое место. У меня столько друзей и знакомых в Донбассе погибло и пострадало. Не хотел ничего общего с этой страной иметь. Ни паспорта, ни других документов. Как только вспомню, какой бардак тут творился, так сразу понимаю, что правильно поступил», ― эмоционально поделился своей историей симферополец Константин.

«А я только украинский заграничный паспорт в 2013 году сделала, очень тогда хотела путешествовать. Потом все как-то завертелось, забыла о нем. Но в 2018 году вспомнила, когда Украина безвиз получила, и переделала в Херсонской области старый паспорт на биометрический. Теперь езжу в Европу без оформления виз и дополнительных документов», ― отметила в комментарии ялтинка Диана.

В целом же большинство крымчан украинские паспорта просто хранят дома в стопке документов, которые копятся годами. Говорят, не ностальгии ради, а просто потому, что не привыкли выкидывать документы. Как пошутила одна из опрошенных нами, паспорт «лежит где-то между чеками, подтверждающих оплату коммунальных платежей, и паспортом с прививками домашней собаки».

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал, почему многие жители Украины покидают свою страну и переезжают в другие государства в поисках новой жизни.

 

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