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Более 15% избирателей в Крыму уже отдали свои голоса за кандидатов в Госдуму
Общество
Более 15% избирателей в Крыму уже отдали свои голоса за кандидатов в Госдуму
Невские Новости

Симферополь, 17 сентября. Участие в голосовании за кандидатов в Госдуму за первые семь часов приняли 15,2% избирателей, сообщили в ГАС «Выборы».

Первые избиратели на полуострове пришли исполнить свой гражданский долг в 08:00 по местному времени. По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», уже через семь часов свои голоса отдали уже 15,2% избирателей.

Всероссийские выборы в Госдуму проходят в России каждые пять лет. В 2021 году мероприятие впервые проходит в трехдневном формате. Роспотребнадзор рекомендовал ЦИК внести такие изменения в голосование, чтобы избежать большого скопления людей на участках.

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