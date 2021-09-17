Крымские татары объяснили важность голосования на выборах депутатов в Госдуму

В Крыму и Севастополе сегодня в 8:00 стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы федерального собрания РФ Vlll созыва. Уже десятки тысяч крымчан успели отдать свои голоса за те партии, которые затем будут достойны представлять интересы народа в ГД.

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовали на выборах с самого утра. Также недавно на избирательный участок пришел муфтий мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев, передает ФАН.

«Конечно, однозначно, каждый из нас должен и в хорошее, и в тяжелое время стоять в одном ряду и вместе. Мы будем вместе голосовать, жить и думать о будущем наших детей и внуков. Вы знаете, здесь мусульманин или православный не имеет значения, потому что мы живем в одном государстве, мы все единые. Так что голосуем все вместе, дружно», — заявил журналистам Аблаев.

Также по этому поводу высказался представитель крымскотатарского народа, проживающий в городе Саки, который пришел сегодня на избирательный участок, чтобы проголосовать.

«Мы — граждане Российской Федерации, проживающие здесь, делаем выбор на будущие пять лет, [решаем], что будет происходить, какие будут перемены. Хотелось бы еще, чтобы за пять лет сделали еще лучше для проживающих в Крыму людей», — сказал мужчина.

Известно, что явка на выборы в Крыму за первые семь часов составила 15,2%, по Севастополю — 10,11%, о чем свидетельствуют предварительные данные государственной автоматизированной системы «Выборы».

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что на выборах депутатов Государственной думы федерального собрания РФ Vlll созыва проголосовал 102-летний ветеран Великой Отечественной войны из Керчи. Он остался доволен происходящим выборным процессом.