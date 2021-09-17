«Проект Ч» в Крыму показал настоящих героев, о которых не знают в «мире лайков»

В Крыму уже несколько месяцев реализуется «Проект Ч ― человек с большой буквы». Крымчане предлагают героев для проекта, и потом жители региона голосуют за тех кандидатов, которых считают достойными победы.

«Миссия «Проекта Ч» в том, чтобы использовать ресурсы телевидения и интернета для поддержки и продвижения людей, о которых не знают в «мире лайков», но которые действительно заслуживают признания: людей дела, людей совести, людей поступка», — рассказывают организаторы проекта.

Среди героев ― соцработники, ученые, многодетные мамы, врачи, учителя, волонтеры, участники Крымской весны, работники водоканала и градобойни. Главное ― участником должен быть крымчанин, который честно делает свое дело на благо людей.

Первый этап, когда выдвигались кандидаты, уже завершен. Теперь до 20 сентября должны определиться 20 номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Они выходят в финал. В конце декабря жители Крыма всенародным голосованием выберут победителя «Проекта Ч», человека года в Крыму, которому достанется главный приз ― 500 000 рублей.

Корреспондент ФАН пообщался с некоторыми участниками о том, что этот проект означает для них и насколько он важен для Крыма и его граждан.

Руководитель студии свободного танца «Босиком» из Севастополя Екатерина Астахова рассказывает, что узнала о выдвижении своей кандидатуры, когда одна из учениц старшей группы прислала ей ссылку на страницу «Проекта Ч» в соцсети.

из личного архива / Екатерина Астахова

«Если честно, не знаю, кто подал мою кандидатуру, но, судя по хитрым улыбкам учеников, думаю, это их инициатива. Считаю, что проект важный — он популяризирует извечно «непопулярные» профессии. Я бы немного переориентировала его на молодежь, им нужно выбирать свое призвание, а 90 участников — как раз пример для них», ― поделилась с ФАН Екатерина.

В случае победы, говорит девушка, она бы поделилась выигранными деньгами со всеми, потому что так было бы честнее и объективнее, ведь «финал проекта не должен быть гонкой за денежным призом».

По ее словам, их студия часто участвует в социальных проектах: они работали с Национальным балетом Никарагуа, провели международный флэшмоб с коллегами из стран СНГ, участвовали в открытии монумента Русской весны на горе Гасфорта и создании проекта «Герои России».

Федеральное агентство новостей /

Значимую социальную работу ведет и Юрий Обозенко из Симферополя. Волонтер-инвалид, несмотря на то, что ходит на протезе, помогает людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, спасает бездомных животных и беспокоится о тех, кому нужна помощь. По его словам, подать его кандидатуру на проект было идеей близкого человека, ему об этом сообщили только тогда, когда он уже был среди участников.

«На самом деле, в Крыму очень много хороших и добрых людей, о которых должны знать люди. Могу назвать несколько десятков, а то и больше человек, кого знаю лично и которых очень уважаю, они делают много для этого мира. Это не только волонтеры, это самые обычные люди, но на них держится мир. Если выиграю, то хочу приобрести помещение (гараж) и сделать там волонтерский склад для гуманитарной помощи, так как помощи и вещей предлагают много, но некуда все складывать. Обязательно помогу знакомым зооволонтерам, они делают очень важное и тяжелое дело, они спасают братьев наших меньших. Ну и если будет возможно, то обновлю свой старенький мопед, он — мои ноги. На протезе я столько бы не смог пройти, для меня это важно», — делится Юрий Обозенко.

Конечно, говорит Юрий, собственными силами, когда кому-то нужна помощь, справиться очень тяжело. И тогда он просит помощи у своих подписчиков.

«Общими усилиями мы помогаем человеку или животному. Сам бы я не смог столько сделать. Спасибо людям. Также без помощи людей зооволонтерам было бы очень сложно спасать маленькие жизни. А у некоторых по несколько десятков бездомных животных на передержке, и из них многие больны или ранены», — рассказывает крымчанин.

из личного архива / Юрий Обозенко

Валерия Жугана в его родном поселке Солнечное под Севастополем считают настоящим героем. Мужчина в прошлом году спас во время пожара двух человек и помог потушить горящий дом. При этом сам получил тяжелую травму и впоследствии потерял работу. Сейчас он нуждается в реабилитации. Местные жители говорят, если бы не его поступок, сгорело бы все село.

Мужчина рассказывает, что он до происшествия работал моряком, однако, когда случилась беда, не смог даже оформить больничный на работе, так как при выходе в море его устраивали на работу, а по возвращении увольняли — и так до следующего рейса. Корреспонденту ФАН он рассказал, что, несмотря на подобную несправедливость со стороны работодателя, ему помогли врачи, которые искренне за него беспокоились и боролись, а позже назначили курс массажей. Сейчас он в них очень нуждается.

«Я считаю такие проекты очень позитивными и полезными. Хорошие дела нужно всегда освещать. А по поводу моего поступка, я думаю, так поступил бы каждый человек и не прошел бы мимо», — сказал Валерий Владимирович.

из личного архива / Валерий Жуган

Среди участников есть и астроном ― сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он рассказал ФАН, что друзья, помогающие восстанавливать телескоп «Синтез», сообщили о выдвижении его кандидатуры в этом проекте. Сам он говорит, что если победит, то выигранные деньги направит на восстановление и модернизацию астрономического устройства.

Ранее ФАН рассказывал, что крымские волонтеры совместно с местными жителями помогли женщине с детьми и пожилой матерью найти новый дом у родственников. До этого семья была вынуждена жить некоторое время на вокзале.