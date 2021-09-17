Отдыхающие в Крыму туристы рассказали, как они смогли проголосовать на выборах в ГД

На парламентских выборах в Крыму голосуют не только местные жители, но и отдыхающие из регионов России, которые в настоящее время находятся на полуострове в отпуске. Корреспондент ФАН поговорил с туристами, которые сейчас отдыхают в крымских отелях, и узнал, почему они все равно решили проголосовать на выборах депутатов Госдумы Vlll созыва.

Для участия в выборах в Крыму зарегистрировалось порядка 12 тысяч российских граждан из других регионов, всего же на территории полуострова находится почти 1,5 млн избирателей. Отметим, что на некоторых участках для голосования находятся пункты вакцинации, где каждый желающий может получить прививку от коронавируса.

«Решили приехать в Крым на бархатный сезон, сами мы из Санкт-Петербурга. Мы заранее зарегистрировались, сегодня пришли и проголосовали, все сделано очень удобно. Неожиданно и приятно, что всем выдают маски с перчатками и даже ручки. В Крым приезжаем уже не в первый раз, видим, как развивается полуостров, я очень рада, что тут так все быстро меняется в лучшую сторону. Мы с мужем всегда голосуем, потому что это наш гражданский долг. Надеюсь, все люди такие же сознательные», — заявила ФАН петербурженка Наталья.

Обратим внимание, что проголосовать можно также дистанционно, но эта функция доступна только жителям Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей, а также Москвы и Севастополя.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что главный раввин Севастополя оценил проведение выборов в Госдуму. Он признался, что таких честных выборов нет даже в Израиле.