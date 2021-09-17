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102-летний ветеран ВОВ проголосовал на выборах в Госдуму в Крыму
Общество
102-летний ветеран ВОВ проголосовал на выборах в Госдуму в Крыму
Pr Scr  /  Крым 24

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кольченко из Керчи проголосовал на парламентских выборах в пятницу из дома. К нему пришли несколько членов УИК и наблюдатель, чтобы ветеран смог спокойно дома заполнить документы и опустить бюллетень в урну. По словам мужчины, избирательный процесс организован хорошо.

«Все очень хорошо. Я доволен, что все так усердно делается. Спасибо за то, что вы трудитесь и много делаете для ветеранов войны», — сказал керчанин.

Михаил Кольченко родился в 1919 году в Луганской области. Проходил службу в составе первой танковой Ленинградской Краснознаменной, ордена Суворова второй степени бригады Ленинградского фронта. Участвовал в обороне, прорыве и снятии блокады Ленинграда. 

В Феодосии сегодня на дому голосовала и 97-летняя ветеран Великой Отечественной войны из Феодосии Вера Арзамасцева. Женщина считает, что голосование — это обязанность каждого гражданина страны.

«Без выборов мы не можем: у нас такое государство — все люди должны участвовать в голосовании, все люди должны знать, кого они выбирают», — говорит Арзамасцева.

102-летний ветеран ВОВ проголосовал на выборах в Госдуму в Крыму
Pr Scr  / Крым 24

С ноября 1942 года женщина была призвана радисткой в четвертую стрелковую бригаду 24-го танкового корпуса. Боевое крещение получила под Сталинградом. На ее боевом пути — Курская битва, Ельно-Смоленская операция, освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики. Закончила Вера Арзамасцева войну в Восточной Пруссии в 1945 году. После ВОВ женщина занялась самой мирной профессией — преподавала математику в феодосийской школе.

На многих избирательных участках в Крыму сегодня аншлаг, людей приходит очень много. Стоит отметить, что в крымских группах распространяется опрос, где у россиян спрашивают, в какой из трех дней они планируют голосовать. Больше половины опрошенных крымчан ответили, что собираются проголосовать сегодня, 17 сентября.

Ранее ФАН сообщал, что многие крымские политики и чиновники уже приняли участие в парламентских выборах. К примеру, глава республики Сергей Аксенов отметил, что честные и прозрачные выборы являются основой всех преобразований.

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