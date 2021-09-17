Украина ничего толком не вкладывала: ученый Калинин объяснил причины водных проблем Крыма

Крымский ученый Борис Калинин в разговоре с корреспондентом ФАН оценил нынешнюю ситуацию с наполняемостью водохранилищ, а также рассказал о возможных перспективах решения проблемы вододефицита на полуострове.

На данный момент в наливных водохранилищах республики, а также в водохранилищах естественного стока воды накоплено более 150 млн кубометров. По оценкам экспертов, этого объема должно хватить жителям Крыма минимум на год, даже если осадков вообще не будет в течение 12 месяцев, что в целом невозможно.

Кроме того, как недавно сообщил глава РК Сергей Аксенов, на данный момент нет угрозы нехватки воды в регионе. Он отметил, что уже было запущено девять основных рабочих скважин Бештерек-Зуйского водозабора, еще две, резервные, находятся в стадии бурения.

facebook.com / Сергей Аксенов

Также Аксенов заявил, что в Ялте будут установлены опреснительные системы, поскольку это единственный способ полноценного обеспечения городского округа водой. Он добавил, что строить опреснительную станцию в Ялте будет государственный подрядчик. Название компании не озвучивалось из-за санкционного режима.

«Это пилотный проект, посмотрим, как он будет работать, какие будут технико-экономические показатели. Возможно, потом будем готовы тиражировать. В нашей стране таких станций еще не было», — уточнил Сергей Аксенов.

Кроме того, в разработке находится строительство водохранилищ в Симферополе на 15 млн кубометров воды и в Алуште на 8 млн кубометров. Сейчас идет технико-экономическое обоснование проектов.

«По воде, найденной под Азовским морем, а также по ее качеству еще нет конкретики, ожидаем ответ в ближайшее время», — сказал глава РК на заседании Совета министров.

wikipedia.org / Валерий Дед / CC BY 3.0

Борис Калинин отметил, что принятые властями меры, в том числе федеральными, по водообеспечению населения Крыма и Севастополя действительно заслуживают уважения, поскольку в короткий срок удалось стабилизировать ситуацию и обеспечить людей водой, хотя в некоторых районах она и подавалась по графику.

«Прошлые два года для Крыма были засушливыми. Сейчас, после мощных летних ливней, как мы видим, водохранилища заполнились. Думаю, все, кто хоть немного интересуется проблемой водообеспечения полуострова, знают, что в Крыму идет цикличность водных и засушливых периодов, и последний благоприятный цикл по количеству осадков, который длился семь лет, закончился в 2019 году. Сейчас, судя по всему, так называемые безводные годы закончились на определенный период, но очевидно, что они рано или поздно все равно вернутся. Нам нужно быть готовыми к тому, что осадков опять будет мало, соответственно, ситуация с вододефицитом может повториться. Сейчас правильно, что ремонтируют водные сети, поскольку утечки в разных районах достигают иногда 80%. Украина сюда ничего и никогда толком не вкладывала, при этом она перекрыла Северо-Крымский канал, поэтому мы и сталкиваемся сегодня с такой ситуацией, что нужно менять чуть ли не всю водную систему республики. Если получится сократить утечки вдвое и более, то, я думаю, это будет еще один серьезный шаг в решении проблемы вододефицита», — заявил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

По словам ученого, сейчас у Крыма и Севастополя есть время, чтобы внести изменения в водную политику на полуострове. Он считает, что нужно вкладывать деньги в долгосрочные проекты по типу строительства двух новых водохранилищ в Симферополе и Алуште. Также эксперт сказал, что нужно обратиться к наработкам, которые были сделаны еще в Советском Союзе, поскольку тогда проводились глубокие изучения водных проблем Крыма.

«После развала СССР, в украинский период, все это пришло в разруху, никто этим должным образом больше не занимался, потому что не было финансирования. Хотя раньше всегда велись наблюдения за реками и были известны все их параметры, вплоть до того, сколько в среднем они давали стоков в год при разных условиях. Чтобы построить водохранилища, нужны высококлассные специалисты, которые должны найти для них хорошие створы, безопасные места под строительство чаш, чтобы в случае наводнений они не затопили дороги, села, сельскохозяйственные поля. Дабы ничего из этого не произошло, нужны серьезные гидрологические изыскания и знание местных особенностей. Могу вас заверить, что это не делается быстро, но за два-три года, если задаться целью, я думаю, этот вопрос можно было бы решить. Тем более сейчас, когда есть вода и время, предположительно, пять и более лет, чтобы решать проблемы. Иначе засуха опять вернется и ситуация может повториться», — отметил ученый.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Калинин уверен, что необходимо продолжать работы по замене старых труб, думать, как можно реализовать более эффективный сбор поверхностных вод, где еще можно было бы аккумулировать лишнюю воду, которая просто сливается в море, а это сотни миллионов кубометров. По его словам, в мировой практике есть масса примеров, как сделать это эффективно.

Кроме того, ученый выразил сомнение, что в ялтинском регионе нужны опреснительные установки, поскольку Южный берег Крыма — один из самых богатых районов полуострова на осадки. В водные годы установки, по сути, будут попросту простаивать.

Он допустил, что в качестве пилотного проекта опреснители лучше построить в Судаке, где есть реальные проблемы с водой, чтобы оценить их эффективность и рентабельность. Также эксперт заявил, что до сих пор непонятно, куда намерены девать рассол, который будет оставаться после опреснения, поскольку сейчас нет никакой конкретики (видимо, из-за санкционного режима, о котором и говорил Аксенов).

Ранее эксперт объяснил ФАН, как в Крыму справились с отсутствием днепровской воды из-за Украины. Он отметил, что эта ситуация привела к гибели производства риса на полуострове, хотя раньше республика производила его больше, чем Краснодарский и Ставропольский край вместе.