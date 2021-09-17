Крымчане ответили Зеленскому на слова о возможном «нападении Украины на полуостров»

Корреспондент ФАН поговорил с жителями Крыма и узнал их мнение относительно высказывания украинского президента Владимира Зеленского о возможном «нападении Украины на полуостров». Люди поделились своим видением по этому поводу, а также рассказали, какой сценарий более вероятен в данной ситуации.

Ранее Зеленский сообщил, что для его страны «существует вероятность полномасштабной войны с Россией». С подобным заявлением выступил перед журналистами и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, отметив, что в украинском силовом ведомстве существует пять сценариев развития событий по Крыму и Донбассу, однако Киев придерживается первого сценария, который заключается в попытке вернуть территории политико-дипломатическим путем.

«Далее посмотрим, что будет происходить. <…> Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но нужно учитывать, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли во время таких военных операций», — сказал Данилов.

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В свою очередь крымчане назвали крайне скептическим вариант, что Украина может когда-либо рискнуть напасть на Россию, поскольку военный потенциал стран несравним. Это понимают все, в том числе на Западе, поэтому никто не рискнет входить в прямую конфронтацию с РФ.

«На Украине только и могут, что языком работать, на большее они неспособны. Какая война с Россией, если они в Донбассе уже восьмой год на месте топчутся? О погибших они никогда не думали — 13 тыс. людей погибли за время конфликта. Максимум, за что они могут переживать, так это не снесут ли их потом с удобных кресел, останутся ли их счета в зарубежных банках. Все остальное, судя по всему, их не интересует», — заявил в комментарии ФАН Алексей Жилкин, житель Симферополя и участник Русской весны.

Федеральное агентство новостей /

Также по этому поводу высказался другой участник Русской весны и житель крымской столицы Григорий Степанов. Он считает, украинское руководство себя настолько дискредитировало, что воевать за них никто не хочет и не будет.

«Кто вообще сегодня за такую страну, как Украина, пойдет в атаку, их максимум — сидеть в окопах и получать за это зарплату. Мне кажется, идейные там давно закончились, потому что одна часть уже лежит в земле, а другая поняла, что Украина просто поддерживает конфликт и будет это делать ровно до тех пор, пока это кому-то выгодно, не более. А если кто-то на Украине все же рискнет напасть на нас или другие регионы России, то эта война, я уверен, продлится не больше трех дней: примерно столько нужно, чтобы дойти до Киева. Наверняка многие украинцы будут даже рады такому исходу, поскольку их, наконец, освободят от прозападных узурпаторов. Впрочем, в случае нападения на РФ, скорее всего, такой исход ждет любое государство, которое посмеет пойти на нас войной, поэтому все могут только лаять, находясь за условным забором», — сказал он.

Вместе с тем собеседники издания сошлись во мнении, что Запад и дальше будет пытаться использовать Украину в качестве антироссийского проекта, поэтому боевые действия в Донбассе и громкие заявления в адрес России продолжатся. Однако они считают, что рано или поздно ситуация кардинальным образом изменится, после чего всей украинской провластной элите придется бежать из страны.

Ранее диверсанты объяснили, как спецслужбы Украины заставили их взорвать газопровод в Крыму. Они уже дали признательные показания, следствие продолжается.