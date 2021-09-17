СК начал проверку из-за выдачи инвалиду в Крыму квартиры с осыпающимися стенами

ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю начата проверка после того, как в местных соцсетях появилось сообщение о предоставлении инвалиду из Сакского района некачественного жилого помещения.

В частности, накануне инвалид первой группы Николай Крицкий из поселка Столбовое в Саксом районе сообщил, что администрация сельского района предоставила ему квартиру в очень плачевном состоянии ― имеются проблемы с водоснабжением и коммуникациями, наблюдаются трещины в стенах, протекает крыша.

«Тут изначально ремонт не проводился, и все примерно так и было. Единственное ― ситуация с треснутыми стенами и обвисшими от воды потолками выяснилась чуть позже, когда начались осенние дожди и прорвало старые трубы», ― говорится в сообщении мужчины.

из личного архива / Крицкий Николай

В свою очередь в ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что по поручению руководителя ведомства Владимира Терентьева начала процессуальная проверка.

«В ходе проверки тщательным образом будут проверены все изложенные молодым человеком сведения, изучены обстоятельства предоставления квартиры и ее соответствия всем нормам и требованиям, дана оценка действиям лиц, ответственных за распределение гражданину с ограниченными возможностями жилого помещения», ― заявили в ведомстве.

Кроме того, изучением вопроса занялась и прокуратура. Ранее ФАН рассказывал, что СК возбудил дело о самоуправстве из-за нарушения прав инвалида-колясочника в Новосибирске. Правоохранители выяснили, что в конце лета неизвестные граждане самовольно ограничили доступ человеку на территорию ТСЖ со стороны одного из домов.