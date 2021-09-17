Такого нет даже в Израиле: главный раввин Севастополя оценил проведение выборов в ГД

В Республике Крым и Севастополе сегодня начались трехдневные голосования на выборах депутатов Государственной думы федерального собрания РФ Vlll созыва. Известно, что глава РК Сергей Аксенов и председатель Горсовета РК Владимир Константинов уже успели проголосовать. Кроме того, свой голос уже отдала и глава Ялты Янина Павленко, показав, насколько просто это можно сделать сегодня.

Она отметила, что те люди, кому тяжело добраться до избирательного участка, а также ялтинцы преклонного возраста, могут проголосовать на дому. Для этого достаточно позвонить на избирательный участок и пригласить к себе членов комиссии. Узнать соответствующий номер участка можно по телефону 112.

Вместе с тем о прозрачности организованных выборов говорят и сами наблюдатели. По этому поводу высказался главный раввин Севастополя Биньямин Вольф, отметив честность и прогрессивность российской системы наблюдения.

«Я здесь нахожусь в качестве наблюдателя, тут все делается для того, чтобы все шло честно, спокойно, без каких-либо скандалов. Я думаю, такой честности нет даже в Израиле и в других местах, где я был. […] Я сегодня еще не голосовал, не успел, но обязательно сделаю это. Я считаю, что это личный долг каждого гражданина, потому что в правительстве находится очень много людей, которые работают днем и ночью, чтобы все жили хорошо. Проголосовать — это наш минимальный долг, который мы должны выполнить. За кого голосовать — это личное дело, но прийти и сделать выбор обязаны все, поскольку это вера в собственное государство», — заявил он журналистам в Севастополе.

Известно, что уже проголосовал также и губернатор города-героя Михаил Развожаев — он сделал это дистанционно, отметив, что потратил на весь процесс всего три минуты.

instagram.com / @razvozhaev.m

Обратим внимание, что на всех избирательных участках находятся наблюдатели, а также ведется видеонаблюдение в реальном времени, в том числе в центрах общественного наблюдения, где за ходом выборов может проследить любой желающий.

Все записи на любом участке можно отмотать онлайн, если будут подозрения на фальсификацию выборов, чтобы сразу можно было зафиксировать возможное правонарушение, а не дожидаться окончания дня и получения записи с видеокамер. Кроме того, везде соблюдаются соответствующие антиковидные меры, избирателям выдаются средства индивидуальной защиты.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что наблюдатели из Франции, Сербии, Туниса и Венесуэлы приехали на выборы депутатов Госдумы в Крым. В общей сложности в Крыму зарегистрировано порядка 6500 наблюдателей.