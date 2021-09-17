Сергей Аксенов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Симферополь, 17 сентября. Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов принял участие в парламентских выборах, которые проходят на территории Российской Федерации.

Руководитель региона отметил, что честные и прозрачные выборы являются основой всех преобразований.

«Могу заверить, что безопасность, прозрачность и легитимность избирательного процесса обеспечены в полном объеме, для этого приняты все необходимые меры, в том числе антиковидные», — написал Аксенов в социальной сети.

Все избирательные участки на выборах депутатов Госдумы открылись в Крыму вовремя. Число избирателей на полуострове составляет 1 480 652.

Руководитель местной избирательной комиссии Михаил Малышев проинформировал, что в Крыму начали работу 1132 избирательных участка. Никаких нарушений или препятствий для работы участков зафиксировано не было.

Выборы депутатов Государственной думы России будут проходить с 17 по 19 сентября. Избирателям предстоит выбрать не только парламентариев, но и глав некоторых регионов страны.