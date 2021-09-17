Крымчане начали голосовать за кандидатов на выборах в Госдуму

Симферополь, 17 сентября. Первый из трех дней голосования на выборах в Госдуму VIII созыва начался в Крыму.

Крымчане смогут проголосовать на выборах депутатов в Государственную думу в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Голосование продлится три дня из-за пандемии COVID-19.

Избирательные участки будут работать все три дня с восьми утра до восьми вечера. Избиратели смогут отдать голос за понравившегося кандидата в бюллетенях с соответствующим списком. Результаты голосования станут известны 20 сентября утром.

Все избирательные участки закроются 19 сентября в 20 часов по местному времени. Окончательно голосование в России завершится 19 сентября в 21 час.

Для участия в выборах гражданин должен предъявить паспорт и получить избирательные бюллетени, подписанные двумя членами избиркома. Бюллетени заверены печатью, на них также есть специальная марка для защиты от подделок.

Ранее наблюдатели из Сербии и Франции прибыли на выборы в Крым. Группа состоит из девяти наблюдателей и экспертов, среди которых четыре представителя Франции и три из Сербии.