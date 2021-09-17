Наблюдатели из Сербии и Франции прибыли на выборы в Крым

Симферополь, 17 сентября. Иностранные наблюдатели, среди которых французы и сербы, прибыли в Крым на выборы в Госдуму.

Ранее Европарламент принял поправку, согласно которой европейские страны должны применять санкции против граждан Евросоюза за участие в наблюдении за парламентскими выборами в Крыму. Европарламент назвал выборы на полуострове «незаконными».

«Группа иностранных наблюдателей прибыла в Крым. В ее составе представители из Франции, Сербии, Туниса и Венесуэлы», — сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель РИА Новости.

Группа состоит из девяти наблюдателей и экспертов, среди которых четыре представителя Франции и три из Сербии. Они планируют посетить избирательные участки в Севастополе и Республике Крым.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила, что члены избирательных комиссий могут рассчитывать на помощь ЦИК во время выборов. Памфилова посоветовала членам избирательных комиссий гнать «мерзавцев», которые попытаются давить на них во время выборов в Госдуму.