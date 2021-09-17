ФАН выяснил, почему в Ялте пока нет отдельной детской больницы

По всей Ялте — от Гурзуфа до Фороса — нет детской больницы. С таким заявлением выступил местный депутат Андрей Кочеихин в эфире одной из передач, отметив, что якобы жители курортной столицы Крыма вынуждены везти детей в Симферополь, Белогорск или Алушту, поскольку в городе нет стационара.

Он отметил, что эту больницу отдали приезжающим в командировки врачам, поскольку им дорого снимать квартиры на время пребывания. При этом депутат добавил, что на ремонт больницы несколько лет назад было потрачено 100 млн рублей, но в последний момент проект переиграли. ФАН решил разобраться в этой ситуации и выяснить, так ли это на самом деле.

Как сообщили ФАН в пресс-службе ФГБУ ФМБА России, бывшее здание ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 1» (ул. Халтурина) не используется филиалом, не является федеральной собственностью, а также не передавалось в безвозмездное пользование. Также указывается, что сейчас медицинская помощь ялтинским детям оказывается на базе стационарных отделений, которые расположены в поселке Ливадия (45 детских коек есть в педиатрическом отделении, 30 — в хирургическом отделении) и в подразделениях инфекционного отделения, расположенного в городе, имеется еще 20 детских коек.

«Также медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических условиях детям оказывается на базе детской поликлиники, расположенной по адресу: г. Ялта, ул. Красноармейская, д. 8, Алупкинской и Гурзуфской поликлиниках, а также в ФАПах и врачебных амбулаториях, в поселках, отнесенных к муниципальному образованию городской округ Ялта», — говорится в ответе ФМБА.

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В пресс-службе уточнили, что помощь детям обеспечивается в полном объеме в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи. Что касается здания детской больницы на ул. Халтурина, то там планируется реализация инвестиционного проекта по строительству нового Многопрофильного медицинского центра ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, который будет включать в себя подразделения, предназначенные для оказания стационарной медицинской помощи детскому населению городского округа Ялта.

Известно, что в конце мая 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении 15 млрд рублей из бюджета на проектирование и строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте с общей площадью 100 тысяч квадратных метров — он будет находиться в районе пересечения улиц Мицко и Халтурина. Кроме того, помимо нового медцентра построят еще два многоэтажных дома для расселения жителей аварийных помещений, а также предоставления жилья медработникам центра. Все работы планируют завершить в 2023 году.

То есть на данный момент детской больницы в Ялте действительно нет, однако везти детей в Симферополь или Алушту не нужно — в городе и его районах есть предназначенные для приема малышей койки. Ремонт в больнице действительно проводился, а шестиэтажное здание, которое раньше также было частью комплекса детской больницы, по предварительным данным, на самом деле могли отдать под общежитие для медиков и учителей. Похоже, что это временное и вынужденное решение, против которого местные жители не выступали, понимая важность работников этих сфер для города.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что волонтеры Крыма спасли оставшуюся на улице сибирячку с двумя детьми. Интересно, что вопрос помощи женщине решился за сутки благодаря совместный работе волонтеров и крымчан.