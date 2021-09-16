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Пропавшего в Севастополе восьмилетнего мальчика пока ищут силами полиции
Происшествия
Пропавшего в Севастополе восьмилетнего мальчика пока ищут силами полиции
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Полиция Севастополя начала поиски Александра Волкова 2013 года рождения, который вечером 15 сентября не вернулся домой. В промежуток между 16 и 17 часами вчера он ушел из дома на тренировку по дзюдо, но после этого его никто не видел. К 17:00 16 сентября о его местонахождении ничего неизвестно.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД России по городу Севастополю, пока поисками ребенка занимаются сотрудники полиции. Силы волонтеров или поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Крыму не привлекались. На странице поисково-спасательного отряда также нет сообщении о пропаже мальчика.

В Сети опубликован снимок ребенка, а также отмечается, что за Сашей вечером приходил папа, но сына там не оказалось.

«Предположительно, в 16:30 сел на автобус на 35-й батарее, выйти должен был на Колобова. Вечером за ним приехал отец и узнал, что на тренировке мальчик так и не появился. Телефон ребенка на связи, но ответа на звонки нет», — говорится в сообщении группы.

Приметы ребенка: имеет худощавое телосложение, рост 134 см, выглядит на свой возраст. У него светло-русые коротко стриженые волосы, серые глаза, прямой нос, пухлые губы. Был одет в светлые шорты в тонкую синюю полоску, красную футболку, черно-красные сандалии. С собой был черно-розовый рюкзак. 

Ранее ФАН сообщал, что трех пропавших под Владимиром мальчиков нашли в электричке в Подмосковье. В настоящее время дети находятся в отделении полиции, жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

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