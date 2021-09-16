Глава Минкурортов Крыма рассказал о миллиардных поступлениях в бюджет за счет туризма

Глава Министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко рассказал о том, сколько полуостров уже принял гостей и какие налоговые сборы получил бюджет республики от гостиниц и отелей.

Курортный сезон и количество туристов

В первую очередь он отметил, что, несмотря на некоторые природные катаклизмы в начале лета (потопы в Ялте и Керчи), Крым проходит туристический сезон весьма успешно.

«Курортная инфраструктура тут особо не пострадала. В Керчи почти ничего не затронуло, в Ялте буквально два отеля попали под удар стихии ― тогда пришлось переселить гостей. Пострадала некоторая городская инфраструктура, но все было восстановлено за несколько недель. Все, что касается природных катаклизмов, то это в целом серьезно не повлияло на прохождение курортного сезона в Крыму. Поэтому можем сказать, что страна смотрела на Крым с придыханием и с желанием приехать сюда и отдохнуть», ― отметил Волченко.

По данным на 1 сентября, Крым принял уже 7 миллионов 200 тысяч туристов и не сбавляет темпов.

«Мне кажется, мы превысим показатели 2019 года, который считается рекордным за весь постсоветский период. Загрузка отелей и санаториев в июле-августе была практически 100% и при этом никаких всплесков, нареканий не было», ― сказал министр.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Сейчас, по словам Волченко, главное ― не количественные, а качественные показатели и безопасность гостей и жителей Крыма, для чего ведомство мониторит и консультирует объекты туристической сферы по соблюдению требований Роспотребнадзора.

«Результатом этой совместной работы стало то, что, несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции», ― подчеркнул Волченко.

Налоги и поступления

При этом экономические результаты полуострова позволяют оптимистично смотреть в будущее, считает Вадим Волченко. Что касается объема налоговых поступлений от всех сборов в республике, то, как сообщили ФАН в Минкурортов, прямые доходы от отрасли в 2020 году составили 7,8% (в 2019 году ― 7,5%). Сегодня сфера туризма и связанные с ней отрасли генерируют порядка 25% валового дохода региона.

По данным Росстата, доходы от услуг, которые предоставляют средства размещения, за первые шесть месяцев 2021 года составили более 14,2 млрд рублей (рост в 4,5 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года).

«По данным УФНС, за первое полугодие 2021 года налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли превысили 2,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года», ― озвучили в пресс-службе Минкурортов.

Вместе с этим министр подчеркнул, что в Крыму отмечается ежегодный рост по показателям турпотока и налоговых поступлений, поэтому в министерстве надеются, что уже в 2025 году удастся выйти на 10 миллионов туристов в год и выполнить таким образом поручение президента.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Если говорить о господдержке, в том числе и в период пандемии, то региону оказали колоссальное внимание.

«Были беспрецедентные меры поддержки. Крым является регионом с самым лояльным налоговым режимом: свободная экономическая зона, возможность инвестирования и получения земельных участков на бесконкурсной основе через защиту проектов на инвестиционных советах, другие преференции, которые бизнес тут получает. Плюс ― значительные вложения в инфраструктуру в рамках федеральной целевой программы, создание туристических кластеров на территории инвестиционных площадок. Есть инвесторы, мы уже видим строящиеся объекты, гостиничные и санаторные комплексы», ― подчеркивает министр.

В целом, говорит Вадим Волченко, у Крыма очень серьезный потенциал: есть еще много неосвоенных территорий, большое количество санаторно-курортных и гостиничных комплексов, требующих реновации. Кроме того, серьезный блок гостиничных номеров находится в серой зоне и сейчас ответственные ведомства занимаются тем, чтобы их легализовать. Благодаря этому появится еще минимум 70 тысяч номеров, которые добавятся в легальный оборот. В ближайшие годы еще 3000-5000 номеров будет построено, и это все в итоге полностью поменяет экономическую картину региона.

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