Публицист Кеворкян рассказал, почему США и ЕС игнорируют блокаду Крыма Украиной

Крымский публицист Константин Кеворкян рассказал в комментарии ФАН о лицемерии и двойных стандартах Евросоюза и США по отношению к Крыму и Украине. Также эксперт объяснил, в каком случае коллективный Запад перестанет проводить свою деструктивную политику в адрес России и что для этого необходимо делать.

Украина постоянно угрожает жителям Крыма, забрасывая на полуостров диверсантов для совершения терактов и иной противоправной деятельности. Последний такой случай произошел 23 августа 2021 года, когда сторонники запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа»1 взорвали газопровод в селе Перевальное.

Причастные к диверсии задержаны и уже дали признательные показания, рассказав, как их вербовали украинские спецслужбы. Не стоит забывать и о полной блокаде полуострова со стороны Украины, которая лишила жителей Крыма поставок воды, еды и электричества в свое время.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Константин Кеворкян объяснил, почему западное сообщество и организации, которые должны заниматься защитой прав человека, не обращают на это никакого внимания, игнорируя все соответствующие запросы российской стороны.

«Они и не будут желательным и правильным образом реагировать на то, что не входит в их картину мира по одной простой причине — Запад преследует не гуманные или гуманитарные цели, а цели геополитического господства, и то, что входит в решение этой задачи, будет поощряться или не замечаться. Недавно просочилась информация, что в Северном море Данией было истреблено более 1400 дельфинов. Видели ли мы по этому поводу какие-то страдания так называемых экологов, которые раздували огромные пропагандистские кампании вокруг строительства «Северного потока – 2»? Нет. Они, где это необходимо, изыскивают нарушения прав человека, хотя на той же Украине это носит системный, тотальный и брутальный характер, но мы не видим никаких санкций против украинской стороны. Наоборот, это поощряется Западом, финансово поддерживается и оказывается всякая военная помощь», — обратил внимание эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также он добавил, что в недавней резолюции Европарламента Украина была представлена как некий образец демократии. Но он считает, что страна недостойна этого звания, поскольку там запрещены сотни книг, фильмов, СМИ и даже гастроли артистов. Однако Запад это не смущает и не будет смущать, поскольку Украина рассматривается им как свой собственный геополитический план.

«Я думаю, что эта политика будет продолжаться в обозримом будущем, но ее прекращение или сворачивание возможно как часть некой большой сделки, в которой России будет предложено снятие санкций, определенные преференции в экономике в обмен на какие-то формы решения крымского и донбасского кейса. Если это будет предложено, значит, Запад почувствует, что он проигрывает схватку и ему необходимо разрядить ситуацию, но это будет не более чем выигрыш времени для восстановления собственных сил. Мне кажется, было бы правильно стоять на своем: развивать стратегический союз с Китаем и подтягивать к оси Москва-Пекин своих союзников и союзников КНР. Это будет восстановление двуполярной системы мира. И тогда, как говорится в древней китайской поговорке: «Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет бездыханное тело твоего врага», — отметил Константин Кеворкян.

Также эксперт добавил, что поскольку экономическая ситуация на Западе весьма сложная, то можно спокойно наблюдать, взорвется их экономическая система или нет. После этого уже можно выходить на путь разрядки напряженности на своих условиях.

Напомним, ранее крымский профессор рассказал ФАН, чего ждет Россия от Украины для налаживания отношений. Также он предложил ряд вопросов, которые сегодня могли бы обсудить главы государств.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.