Публицист Кеворкян пояснил, почему Запад пытается давить на РФ, используя тему Крыма

Известный публицист Константин Кеворкян рассказал в комментарии ФАН, почему коллективный Запад постоянно пытается давить на Россию, используя для этого тему Крыма, Донбасса и в целом Украины. Он объяснил, что на самом деле интересует Евросоюз и Соединенные Штаты Америки.

Ранее депутаты Европейского парламента в предварительном докладе о «сдерживании» России призвали укреплять военный потенциал. Кроме того, указывается, что Евросоюз должен расширить санкции против Москвы за выдачу российских паспортов жителям Крыма и Севастополя и организацию якобы незаконных выборов в республике.

Примечательно, что в ЕС также было предложено начать наказывать своих граждан санкциями за участие в наблюдении за думскими выборами на российском полуострове. При этом все ограничения Евросоюза против России будут координировать из США. По этому докладу сегодня в Страсбурге было проведено голосование, однако документ, несмотря на его утверждение, не является законодательным актом и обязательным к исполнению.

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По словам Константина Кеворкяна, необходимо всем понять, что против России идет открытая война экономическими, политическими и пропагандистскими средствами. Ее ведет объединенный Запад с РФ, причем не за Крым или Донбасс, а за природные ресурсы России, которые являются желанными для разграбления врагами.

«Западная цивилизация по своей сути является хищной, она такой является на протяжении минимум последних 500 лет своего существования, то есть со времен эпохи великих географических открытий. Это проявлялось в колониализме, империализме и ныне мы видим новую фазу этого в тех условия, которые формировались после распада двухполярного мира. Надо воспринимать это спокойно. Другое дело — мы должны лишиться иллюзий о том, что с Западом можно полюбовно договориться, поскольку это удастся сделать только в том случае, если ему будет нанесено стратегические и экономическое поражение. Но тогда мы, видимо, выйдем на новый этап, который можно условно назвать «Разрядка №2», поскольку когда Запад слабеет, то он всегда идет на переговоры и договоренности. Но ни в коем случае он не теряет из виду своих стратегических целей, которые заключаются в борьбе за рынки, ресурсы и собственное процветание», — сказал эксперт.

То есть, отметил собеседник, Запад не интересует ни Крым, ни Донбасс, ни Украина — это стратегическое противостояние, которое имеет глобальный характер. Все это нужно четко понимать и быть готовыми к этому, а также нацеливать на это общественное мнение, чтобы не было иллюзий.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что сенатор Алексей Пушков возмутился докладу Европарламента о «сдерживании» России. Он отметил, что документ точно отражает настроения «агрессивного меньшинства» в ЕС, которое выступает как большинство.