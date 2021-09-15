Глава Крыма сообщил о действиях украинской армии ботов против региона

Симферополь, 15 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об украинских ботах, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе.

По словам Аксенова, должностные лица Украины выбрали тактику дестабилизации, террора и провокации. Об этом он заявил на телеканале «Крым 24».

«Армии ботов работают в крымском направлении дистанционно. Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по различным направлениям, дают информационные поводы с целью разжигания ненависти друг к другу», — сказал глава региона.

Он добавил, что украинские власти пытаются дестабилизировать обстановку и поссорить разные национальности в Крыму. Однако у них ничего не получится, потому что единство и понимание входит в часть межнационального согласия.

Ранее Аксенов рассказал, при каких обстоятельствах покинет занимаемый пост. По его словам, в этой ситуации есть всего два сценария: это решение президента России Владимира Путина или волеизъявление жителей полуострова на выборах.