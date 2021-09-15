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Диверсанты объяснили, как спецслужбы Украины заставили их взорвать газопровод в Крыму
Происшествия
Диверсанты объяснили, как спецслужбы Украины заставили их взорвать газопровод в Крыму
Новостное агентство «Харьков».  / 

УФСБ по Республике Крым и Севастополю опубликовало видео с допроса фигурантов дела о подрыве в селе Перевальное 23 августа газопровода, питавшего голубым топливом воинскую часть. В ФСБ отметили, что эта диверсия была организована разведкой Украины при участии запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа»1.

Вместе с тем в силовом ведомстве заявили, что кроме участия в подготовке взрыва Главное управление разведки (ГУР) МО Украины через «Меджлис» пыталось организовать протестные акции крымско-татарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов Республики Крым, в частности, с помощью специальных листовок, передает ФАН.

Сами же задержанные Асан и Азиз Ахметовы полностью признали свою вину и рассказали, как они готовили диверсию при помощи украинских спецслужб. Как выяснило следствие, исполнителей подрыва искал личный телохранитель Мустафы Джемилева, который в 2016 году покинул Крым после неудачного теракта в августе, — Риза Ягьев-Велиулаев.

Диверсанты объяснили, как спецслужбы Украины заставили их взорвать газопровод в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Денис Машкин

Кроме того, к диверсии причастны сотрудники военной разведки Украины Максим Мартынюк — куратор Ягьяева-Велиулаева, — а также руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский (начальник Мартынюка).

«Хотел бы донести до вас, что единственное, почему я это сделал, это никакие не деньги, никакие политические вещи или идея, а то, что угрожали моей семье и я боялся за них. Они знали про меня все, о семье, детях. И я до последнего не знал, почти до дня совершения преступления, что нужно будет это сделать.

В этот день мне позвонили люди из Украины и угрожали, они мне сказали: «Выгляни в окно». Я выглянул, и они мне говорят: «У тебя дочка в песочнице играется и сын около бочки стоит, а за домом у тебя орех есть, и в следующий раз, когда выглянешь, твои дети там будут висеть». После чего сказали взять эту вещь [бомбу] и сделать то, о чем они говорят», — заявил Асан Ахметов.

Диверсанты объяснили, как спецслужбы Украины заставили их взорвать газопровод в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Также он отметил, что понимает сложность ситуации. В связи с этим Ахметов раскаялся и обратился к крымско-татарскому народу, заявив, что «эти люди плохие и у них нет ничего святого», видимо, он имел в виду украинские спецслужбы, которые пытаются вербовать людей на полуострове для террористической деятельности. Примечательно, что их так называемые заказчики из Украины так и не выплатили им обещанную награду за диверсию в размере 50 тыс. гривен — порядка 138 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщал, что ФСБ установила связь спецслужб Украины с фигурантами дела о диверсии на газопроводе в Крыму. Примечательно, что теперь одному из руководителей организации «Меджлиса крымскотатарского народа» грозит 15 лет тюрьмы за содеянное.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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