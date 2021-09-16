Улица Рейгана в Крыму: ФАН выяснил, когда и почему появилось такое название

В селе Ана-Юрт в Симферопольском районе Крыма есть улица, которая привлекает внимание своим названием ― на табличке значится улица Р. Рейгана. Само село входит в состав Трудовского сельского поселения. Корреспондент ФАН решил узнать, когда улица получила такое название, как Рейган связан с Крымом и при чем тут крымские татары.

Как рассказал ФАН крымский географ и гид Иван Коваленко, переименование улицы, предположительно, связано с крымскотатарским вопросом. В частности, по его словам, 40-й президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган помогал в решении вопроса возвращения крымских татар на полуостров, принимал их делегацию, да и в целом время президентского срока Рейгана стало «золотым периодом» в американо-крымскотатарском сотрудничестве.

Эту версию поддерживает и депутат сельсовета Трудовского сельского поселения Рустем Изеев. Он поделился с ФАН историей появления подобного названия у улицы. По его словам, улица получила свое имя в 2006 году во времена Украины, когда в этом районе начали формировать участки и давать улицам названия.

«Я сам решил поинтересоваться, почему так нашу улицу назвали. И наткнулся на статью, где рассказывалось, что Рональд Рейган способствовал возвращению крымских татар на Родину. Это был 1987 год. Намечалась встреча в Рейкьявике, в Исландии, между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. СССР тогда просил большой кредит. В это время в Москве шли митинги, крымскотатарский народ требовал законного возвращения людей домой. И вот Рейган предложил помочь с кредитом и выдвинул условия, чтобы советские власти помогли крымским татарам, которые десятки лет не могли вернуться на Родину из тех республик, куда их депортировали», — указал депутат.

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Видимо потому, что он внес такую лепту в возвращение крымских татар на полуостров, на историческую Родину, и был удостоен такой чести.

«Наверное, в благодарность Рональду Рейгану, что он способствовал возвращению крымских татар, и назвали эту улицу», ― отметил Рустем Изеев.

В июле 1987 года у Кремлевской стены проводились непрерывные демонстрации с требованием полностью восстановить в правах и вернуть в Крым выселенных татар (на тот момент они не имели права приезжать на полуостров на ПМЖ). После этого была создана комиссия по данному вопросу во главе с председателем Президиума Верховного Совета СССР Андреем Громыко. В начале 1988 года комиссия сообщила о возможности возвращения части татар в места их прежнего проживания. Через несколько лет начался активный процесса возвращения крымских татар на свои земли, переросший в мощный поток репатриации представителей народа на историческую Родину.

Сегодня в составе России крымские татары получили права и множество привилегий, коих у них не было в составе Украины. Одна из них ― возможность получить и зарегистрировать участки земли (самозахваты), которые они занимали на «полянах протестов» еще в 2014 году.

Ранее ФАН рассказывал, что ялтинский стадион «Авангард», который сейчас находится на реконструкции, на Google картах неожиданно стал отображаться стадионом имени Романа Шухевича — главы УПА1 («Украинская повстанческая армия», запрещена в РФ).