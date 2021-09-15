Покинувший пост мэра Керчи Бороздин стал заместителем министра транспорта Крыма

Бывший руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин недолго оставался без работы. 22 июля он покинул пост мэра города по собственному желанию после разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым, а уже 15 сентября стал заместителем министра транспорта Крыма.

Распоряжение подписал председатель Совета министров Юрий Гоцанюк, оно уже опубликовано на сайте парламента республики. Говорится, что решение принято по представлению министра транспорта Крыма Евгения Исакова на основании поданного Сергеем Бороздиным заявления.

pr scr rk.gov.ru /

Отметим, что Бороздин подал заявление на увольнение с поста главы Керчи после разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым в конце июля.

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал тогда Сергей Аксенов у себя на странице в соцсети.

Что стало реальной причиной отставки керченского главы, не указывалось, хотя у некоторых были версии об ухудшении состоянии его здоровья. Тем не менее ряд политологов и местные жители считают, что мэр не справился со своими задачами, стоявшими на повестке дня. Особенно это проявилось после июньского потопа, когда, к примеру, река Мелек-Чесме вышла из берегов и затопила городские улицы. Вода так быстро поднялась потому, что русло было не расчищено, сама же задача по решению данного вопроса лежала в зоне ответственности администрации.

Пресс-служба администрации города Керчи /

Стоит отметить, что пост главы Керчи — весьма тяжелая ноша: мэр Олег Осадчий, оставшийся в городе с украинских времен, после ухода с поста летом 2014 года попал во внимание правоохранителей. В 2015 году он был взят под стражу за превышение должностных полномочий (земельный вопрос). Спустя год, в июне 2016-го, прямо на рабочем месте с поличным во время получения взятки сотрудниками ФСБ был задержан очередной мэр Сергей Писарев (содействовал в заключении договоров аренды и купли-продажи земельных участков в городе). Следующий глава города Владимир Подлипенцев продержался в кресле еще меньше, но покинул пост по состоянию здоровья (за время его работы в администрации были задержаны двое сотрудников. Речь идет о делах, связанных с коррупцией и наркотиками).

Сергей Бороздин возглавил город в 2017-м и продержался на посту четыре года. Сегодня врио главы администрации города является Святослав Брусаков. Теперь ему предстоит решить накопившиеся в Керчи вопросы.

Ранее ФАН рассказывал, что глава Республики Крым Сергей Аксенов пояснил, при каких обстоятельствах покинет занимаемый пост. По его словам, в этой ситуации есть всего два сценария.