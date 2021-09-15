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Наблюдатели из Франции и Сербии могут приехать на выборы депутатов Госдумы в Крым
Общество
Наблюдатели из Франции и Сербии могут приехать на выборы депутатов Госдумы в Крым
Невские Новости  /  Степан Яцко

Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщил, что на выборах депутатов Государственной думы федерального собрания РФ Vlll созыва на полуострове в качестве иностранных наблюдателей могут присутствовать граждане Франции.

Он отметил, что Центральной избирательной комиссией РФ были зарегистрированы три человека, однако точно неизвестно, прибудут ли они в Крым, чтобы выступить в качестве наблюдателей, но, по предварительным данным, они должны быть. Также было сказано, что, возможно, в республике будут еще наблюдатели из Сербии. В общей сложности в Крыму зарегистрировано 6500 наблюдателей.

«Я хочу сказать, что в Крыму будут международные наблюдатели. ЦИК зарегистрировал несколько наблюдателей, которые будут на территории республики. По нашей информации, они будут якобы из Франции, их три человека. Еще раз говорю, планируется, ЦИК их зарегистрировал, но захотят ли они доехать до Крыма или нет [неизвестно], но планируют, поэтому не исключено и присутствие этой категории наблюдателей», — заявил Малышев на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Иностранные наблюдатели зарегистрировались в Крыму на выборы депутатов Госдумы
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Известно, что в Республике Крым на избирательных участках можно будет вакцинироваться — это инициатива местных властей. Всего на полуострове будет открыто 1139 постоянных участков для голосования, а также 37 временных в больницах, один в СИЗО и один в Международном аэропорту Симферополь.

Кроме того, в дни голосования на избирательных участках будут работать 1158 точек наблюдения, которые будут вести регистрацию в круглосуточном режиме. Причем записи с видеонаблюдения можно будет отмотать в реальном времени, а не ждать конца дня для просмотра видео, чтобы зафиксировать возможное правонарушение.

Также сообщается, в Крыму будут голосовать более 12 тысяч жителей других российских регионов, всего же в республике порядка 1,5 млн избирателей, которые смогут отдать свой голос за ту или иную политическую партию РФ. На всех избирательных участках предусмотрены меры по профилактике коронавируса.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что решение земельного вопроса обернулось для работника Госкомрегистра Крыма задержанием. По предварительным данным, должностное лицо причинило существенный материальный ущерб муниципальному образованию.

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