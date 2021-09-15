Адмирал Касатонов рассказал, как при распаде СССР спас Черноморский флот от Украины

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Игорь Касатонов рассказал в комментарии ФАН о том сложном периоде, когда ему и морякам-черноморцам пришлось спасать Черноморский флот (ЧФ) от присяги независимой Украине. Также он сравнил боевую мощь ЧФ, которая была после распада СССР и есть сейчас.

Организация ветеранов «Боевое братство» обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Касатонову за решение государственной стратегической задачи по сохранению основных сил Черноморского флота.

В тот тяжелый для страны период Касатонов, командовавший ЧФ в момент распада Советского Союза, принял решение не присягать на верность Украине. Тем самым он сохранил флот до того момента, пока не было принято политическое решение о подчинении его России.

Вся эта ситуация длилась около полугода, и адмирал, по сути, взял на себя всю ответственность за происходящее. Он принял тогда единственное верное решение, которое в результате сыграло, наверное, важнейшую роль в дальнейшей судьбе Черноморского флота.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Игорь Касатонов в разговоре с ФАН отметил, что все те действия, которые были предприняты моряками-черноморцами под его руководством в 1991-1992 гг., были исключительно необходимыми и нужными. Они оказались важны не только для того времени, но и для нынешней ситуации и обстановки.

Он обратил внимание, что сегодня Украина практически является членом НАТО, а над Черным морем летают американские стратегические бомбардировщики В-52, что еще раз говорит о верно принятом решении сохранить флот.

«Это был тогда исключительно смелый поступок моряков-черноморцев, поскольку если бы флот тогда ушел, то никто бы назад все это не вернул и никакие переговоры и встречи бы не помогли, или это затянулось бы на многие десятилетия. Черноморский флот никогда не выходил из Севастополя и его баз. Он всегда действовал по планам самого высокого командования и руководства нашей великой России. Флот до сих пор достойно обеспечивает и выполняет все те задачи, которое ставит ему государство на Юго-Западном стратегическом направлении», — подчеркнул собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

По его словам, самым запоминающимся моментом в той ситуации стало то, что Россия начала поддерживать черноморцев, поскольку моряки действовали в условиях полного вакуума и не знали, как к их действиям отнесется российское руководство. Было необходимо, чтобы появились договорно-правовые отношения с Украиной по поводу флота.

«То есть это те процессы, за счет которых Черноморский флот остался бы на месте своего исторического базирования с российскими флагами с полным обеспечением и решением всех социальных вопросов, которые необходимы для всех военнослужащих. Надо иметь в виду, что все это происходило, когда не было денег, когда вопросы запасных частей, по сути, не решались, однако наш флот плавал и решал поставленные задачи. Сегодня Черноморский флот совершенно уже не тот, что был после развала Советского Союза. Сейчас в его составе находятся корабли четвертого поколения, они вооружены ракетными комплексами «Калибр». Кроме того, усилилась береговая система и многое другое. То есть флот серьезно преобразовался, особенно за последнее время, когда Крым стал полностью российским, что, естественно, очень существенно влияет на организацию безопасности на Юго-Западном направлении», — заявил Касатонов.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также адмирал назвал сложнейшим то время, когда происходило, по сути, спасение Черноморского флота. Однако тогда у него была всесторонняя поддержка моряков-черноморцев и жителей города-героя Севастополя.

«Мы все понимали, что это делается на благо России, и что когда-то придет время, что руководство посмотрит на все эти действия и правильно оценит. И все, кто участвовал в этом вопросе, а это военный совет, командиры соединений того времени и другие, будут по достоинству оценены», — констатировал бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Игорь Касатонов.

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал ФАН о военной мощи Черноморского флота и планах его модернизации до 2050 года. Также он объяснил, почему на Западе подводные лодки ЧФ называют «черная дыра».