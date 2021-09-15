Правоохранители нашли мужчину, который прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту

Симферополь, 15 сентября. Неизвестный молодой человек прокатился ночью на крыше пассажирского поезда «Таврия», следовавшего по Крымскому мосту. Видео появилось в неофициальной группе «Крымской железной дороги» в соцсети.

Пока неясно, как автор видео смог попасть на крышу движущегося поезда, и не пострадал от своего поступка.

Стоит отметить, что это уже второе подобное видео за последние дни. 12 сентября в Сети появились кадры того, как молодой человек едет в пустом вагоне грузового поезда, попутно проезжая несколько станций.

В соцсетях указывается, что мужчина проехал якобы незамеченным службой безопасности, однако это не так. Как сообщили ФАН в Линейном управлении МВД России на транспорте по Республике Крым, личность проехавшегося на крыше была установлена еще до того, как видео появилось в соцсетях.

«Личность мужчины установлена, это житель города Благовещенска Амурской области. Он 1990 года рождения. Прибыл в Крым, заехал оригинальным способом в грузовом составе. Сейчас в его отношении проводится проверка по статье 11.17 КоАП («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». — Прим.ФАН)», — сообщили ФАН в управлении.

Вполне вероятно, что оба «трюка» выполнил один и тот же человек, ведь сначала он необычным способом въехал в Крым, а потом и выехал на крыше поезда по Крымскому мосту. Когда именно мужчина совершил подобные «покатушки», пока неизвестно, сейчас как раз выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, что сенатор Цеков раскрыл главную причину санкций Украины против Крымского моста. Речь идет о том, что Кабинет министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение СНБО пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к сооружению и эксплуатации Крымского моста.