Людей шокировало поведение матери, устроившей фотосессию с ребенком у обрыва в Крыму

В крымских соцсетях распространяется видео, где женщина с ребенком позирует на краю обрыва в одном из популярных туристических мест в Крыму. Судя по видео, съемка происходит на Фиоленте под Севастополем ― это очень живописное и привлекающее туристов место. Однако оно же ― очень опасное из-за особенностей местного рельефа.

Кадры того, как молодая женщина фотографируется с сыном на краю обрыва, вызвали шквал негативных комментариев от пользователей соцсетей. Многие подобный поступок назвали безрассудной и глупой выходкой и заявили, что подвергать ребенка подобной опасности — очень необдуманно.

Prt Scr instagram.com / @novostikrim

«Незачем пугать маленьких детей и подвергать их риску и себя», — пишет в Instagram пользователь с ником evg8167.

«У меня только один вопрос, а она действительно родная мать этому ребенку?» — удивляется liubovababkova4149.

«Эта фотосессия могла закончиться фатально. Ребенок испугается, дернется и все! Никого не вернешь. Но нет — все делается ради красивых фото», ― возмущенно отмечает в «ВКонтакте» Алена Лисицкая.

Prt Scr instagram.com / @novostikrim

«Фиолент хоть и красивое, но довольно опасное место. Каждый сезон там столько случаев, когда люди падают и разбиваются с обрывов, а тут человек сознательно с ребенком подвергает свою и его жизни опасности», — подчеркивает Иван Буштанов.

«Знаете, все так делают, смотрю и удивляюсь. Я даже сама не рискнула такое фото сделать, но туристы толпами делают подобное фото», — добавляет nikiforovagalina17.

«Да какая разница, где, мне даже смотреть на это страшно, а это молодая женщина, да еще с ребенком, который может дернуться, испугаться в любой момент», ― комментирует Сергей Кабанов.

Действительно, ежегодно на Фиоленте фиксируются десятки случаев падения людей с обрывов, многие случаи заканчиваются гибелью. О некоторых таких случаях ФАН рассказывал недавно: к примеру, в 2017 году в этом месте спасатели вытащили 30 пострадавших. В 2020 году двое мужчин здесь сорвались с 16-метровой высоты. Один погиб на месте, другой получил тяжелые травмы. А 26 июня 2021 года сорвавшийся со скалы булыжник раздавил находившуюся под ним палатку вместе с туристом.