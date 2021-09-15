Волонтеры Крыма спасли оставшуюся на улице сибирячку с двумя детьми



Тяжелая история женщины из Сибири, которая осталась без средств к существованию в Крыму, завершилась «хэппи эндом» благодаря помощи волонтеров. Корреспондент ФАН узнал подробности случившегося.

На прошлой неделе в соцсетях Крыма стало распространяться сообщение, что в Джанкое (север Крыма) женщина спит с двумя детьми на улице. У нее были с собой некоторые вещи, но не было денег на билеты, чтобы уехать.

На пост отреагировали волонтеры из организации «Добро Мира ― Волонтеры Крыма». Сначала члены этого сообщества, проживающие в Джанкое, отправились проверить, кто это, в каких условиях они находятся и какая необходима помощь. Женщину зовут Надежда, она попала в трудную жизненную ситуацию. 3 сентября она с двумя детьми, которым 1,4 и 4 года, и пожилой мамой уехала из Иркутска от мужа, по ее словам, избивавшего ее.

Приехать женщина решила к родственнице в Крым. Связь с тетей была потеряна год назад, но она не сомневалась, что их примут, так как у них всегда были хорошие отношения. Однако, когда они приехали на полуостров, выяснилось, что родственница умерла, а ее дом продан. Так сибирячка с детьми и мамой осталась на улице.

«С подобными случаями мы сталкиваемся часто [когда собирают средства на билеты]. Но зачастую подобные обращения — это уже образ жизни. Бездомные не хотят ничего менять, это не форс-мажорная ситуация, а традиционная. Здесь же была нестандартная ситуация: женщина подтвердила свою историю, предоставила билеты, по которым приехала в Крым», — рассказывает ФАН волонтер Валерия, которая курировала решение вопроса с сибирячкой.

vk.com / ДОБРО МИРА - ВОЛОНТЕРЫ КРЫМА

В таких случаях у волонтеров уже есть отработанная схема: они связываются с центром помощи бездомным, проверяют, не состоит ли человек на учете, не зарегистрирован ли он полицией по факту бродяжничества в другом регионе страны. Документы женщины оказались «чистыми», никаких административных и уголовных нарушений за ней не числилось. После этого волонтеры начали связываться с другими родственниками Надежды, так как не могли направить в приют: при размещении ее в центре матери и ребенка в Гвардейском сообщили, что смогут принять женщину временно, но одного из детей из-за возраста нужно было бы отправлять в интернат, а разделять семью не хотелось.

«После этого созвонились со второй тетей, которая была в Тюмени. У нее достаточно стабильное положение, она готова была принять родственников, чтобы они приехали к ней. Забегая вперед, отмечу, что они уже туда приехали, женщина им предоставила даже отдельное жилье, где семья разместилась», — сказала волонтер.

Волонтеры связались с социальными службами в Крыму, отправив им прошение, чтобы семью взяли на контроль и помогли с оформлением пособий, которые полагаются в этой ситуации.

«Вопрос помощи решился за сутки. Утром волонтеры из Джанкоя к ней пришли, узнали ситуацию, а на следующий день в девять вечера семья уже уехала. Мы сразу же договорились с железнодорожным вокзалом, чтобы женщина с детьми могла принять на вокзале душ и переночевать там, оплатили это и принесли чистую одежду и детям, и взрослым. Собрали еду в дорогу, вещи первой необходимости, потому что они, по сути, были практически с пустыми руками. На следующий день мы их отправили в дорогу и дали с собой денег: это собранные средства, которые присылали крымчане для помощи, сверх того, что потратили на билеты. Эти деньги им для того, чтобы они могли первое время устроиться», — поделилась Валерия.

vk.com / ДОБРО МИРА - ВОЛОНТЕРЫ КРЫМА

Сейчас семья уже в Тюмени у родственницы — у них все в порядке.

«Люди искренне удивляются, что им помогли. Они не ожидали. На тот момент, когда с ними начали общаться, они рассчитывали на свои силы: просили милостыню и откладывали деньги, которые подают люди, для того, чтобы купить билеты и еду. Они покормили детей и отложили 300 рублей за полдня, это то, что насобирали», ― подытожила волонтер.

В свою очередь в группе в соцсетях волонтеры поблагодарили всех, кто не прошел мимо и оказал первую помощь семье, попавшей в сложную жизненную ситуацию.

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