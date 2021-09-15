Крымчане всерьез обеспокоены строительством Юго-восточного обхода Симферополя



Вопрос строительства новой дороги в объезд Симферополя до сих пор на нашел окончательного решения и продолжает беспокоить жителей села Заречное и Ялтинского дачного массива, ведь именно их дома в будущем попадут под снос.

Однако не только это серьезно беспокоит крымчан: на повестке до сих пор остаются два варианта строительства, люди переживают, что выбор падет на тот проект, который предполагает прохождение трассы вблизи местного водохранилища. Это повлияет на качество воды и экологию региона в целом, так как Аянское водохранилище является одним из основных источников питьевой воды для Симферополя и населенных пунктов района.

На днях глава Крыма Сергей Аксенов провел встречу с жителями села Заречное, где также присутствовал министр транспорта полуострова. Во время этой встречи обсуждались все накопившиеся острые вопросы. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Как рассказала ФАН активистка, член общественной организации «Стопхлам Крым» Ирина Шестова, она хоть в самом Заречном не проживает, но ее, как и многих местных жителей, волнует вопрос сохранения Аянского водохранилища.

«Моя позиция, да и многих, такая: давайте создавать, не разрушая. Потому что водохранилище, если оно пострадает, его не вернешь. Там карстовых полостей много, мы не знаем наверняка, как можно повредить там все. Нужны очень серьезные исследования», — говорит Ирина Шестова.

О том, что Аянское водохранилище может быть уничтожено в ходе строительства трассы, заявил и научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Категорически ничего нельзя строить вблизи уникального водохранилища, питающего Симферополь питьевой водой. Аянское водохранилище наполняется водой из горных источников и не требует дальнейшей очистки. Подобных водохранилищ практически нет на территории России», — заметил ученый в эфире ток-шоу «На грани».

По его мнению, трасса будет оказывать негативное влияние на экосистему водохранилища, что приведет к тому, что пить воду из него уже будет нельзя. При этом местным жителям придется платить за дополнительную очистку воды.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

От неизвестности, которая тянется уже больше года, местные жители устали. Некоторые откровенно заявляют, что готовы выйти на митинг. Как рассказал ФАН активист и председатель ТОС «Заречное» Евгений Крылов, на днях инициативная группа встречалась с главой Крыма и другими причастными к данному вопросу лицами, чтобы расставить точки над i в вопросе строительства дороги.

По его словам, в ходе встречи поднималось немало вопросов, один из них — подозрительные геодезисты. По словам местных жителей, недавно они увидели людей, которые ходили по территории водохранилища и проводили некие исследования.

«Во время встречи мы подняли вопрос, что за геодезисты. Ни министр транспорта, ни проектировщик не знали, что это за люди. На руках у них совершенно другая карта, нежели та, что нам давали до этого. По тем данным мы проезжали сами, считали: там более 100 домов сносится, а теперь по новой карте ось дороги смещена еще на 200 метров. И кто теперь попадает под снос? Вообще непонятно. Под конец совещания выяснили, что это за геодезисты — все-таки они от минтранса. Но до конца ситуация непонятна», — говорит Евгений Крылов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Кроме того, обговаривался срок согласования ДПТ (детального плана территории), так как даты постоянно сдвигались и в последний раз подписание документов должно было произойти до 15 июля.

Евгений Крылов подчеркнул, что во время разговора глава Крыма заверил, что поддерживает проект строительства, который выбрали люди (то есть дальше от водохранилища). Кроме того, Аксенов, по его словам, вскоре будет встречаться с президентом, он планирует поднять вопрос о выделении дополнительных средств на дорогу, так как приоритетный вариант требует больших затрат.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал ФАН, как пострадало сельское хозяйство в республике после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (СКК) в апреле 2014 года.