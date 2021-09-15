Как в СССР: ученый Потанин объяснил, как в Крыму вернуть величие сельскому хозяйству

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал ФАН о перспективах развития сельского хозяйства в Республике Крым в условиях вододефицита. Эксперт объяснил, какие задачи необходимо решить сейчас, чтобы не простаивали свободные земли, а в муниципалитеты шли денежные поступления.

Потанин отметил, ранее сельское хозяйство на полуострове зависело от Северо-Крымского канала (СКК) и подачи по нему днепровской воды. До его перекрытия в апреле 2014 года в республику поступало более двух млрд кубометров воды в год. Сейчас этого нет.

«Не считая засушливых лет, которыми были два предыдущих года, воды на полуострове при рациональном использовании достаточно, чтобы устойчиво развивалось сельское хозяйство. Не в том виде, которое оно было при СКК, а в том, каком его изначально делали до появления канала. Речь идет о создании суходольных и технических виноградников для производства винной продукции. Это развитие технического производства с полным механизированным циклом плодовых культур — производство джемов, варенья, повидла, соков, компотов», — заявил специалист.

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По его словам, если растения правильно выращены, к ним применены верные технологии, то у них стоит задача создать больше себе подобных: как можно больше сформировать плодов и выпустить из них больше семян. Это эволюционный цикл развития.

Если дать возможность плодовым растениям или винограду сформировать урожай с определенными заданными качествами, то можно полностью пустить всю эту продукцию в переработку.

«Естественно, это создает новую потребность в виде перерабатывающей промышленности, которая при Украине здесь была разрушена. В Крыму буквально в каждом крупном сельскохозяйственном предприятии раньше были собственные цехи по переработке и консервации своей продукции, также были консервные заводы, винцехи первичного производства, винзаводы, которые, благо, выжили после развала СССР и перехода полуострова под украинскую юрисдикцию. Восстановление былого потенциала, который существовал в Крыму, — одна из главных задач. Обратимся к статистике. Около 97% всей консервированной плодоовощной продукции в Советском Союзе производилось именно в Крыму. Да, для этого нужны десятки миллиардов рублей, которые должны зайти либо с инвесторами, либо в виде господдержки», — считает кандидат сельскохозяйственных наук.

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Также он добавил, что в Крыму начало полностью оформляться устойчивое развитие сельского хозяйства благодаря поддержке министерства сельского хозяйства РК в предыдущие годы. Кроме того, эксперт заявил, что мелиоративные мероприятия, приобретение или лизинг сельскохозяйственной техники министерством остается достаточно хорошей и эффективной поддержкой.

«Правда, в этом году коренным образом изменилась поддержка по развитию многолетних насаждений, наверное, так и надо было поступить, но не настолько жестко. Это не критика министерства, а сложившаяся ситуация по всей стране. Еще у нас есть резервы земель, которые, к сожалению, не в правильном использовании по площадям, это порядка 120-140 тыс. га. Каждый год это головная боль для минсельхоза и, наверное, для районов, где эти земли находятся. Дело в том, что на сегодняшний день не работает закон о том, что государство имеет право отчуждать земли, которые в течение трех лет подряд не используются. В Крыму таких земель много. Это территории, где ранее были виноградники и сады. В итоге земли морально устарели, а средств у собственников на их омоложение, восстановление или перезакладу не было», — объяснил ситуацию Потанин.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

По его словам, сейчас эти земли остаются в различных правах собственности, поэтому не используются.

«Министерство сельского хозяйства дает помощь по приобретению элитных семян зерновых культур, на сегодняшний день поддерживает в закладке виноградников только на отечественный посадочный материал. Это будет благоприятно действовать с точки зрения повышения урожайности. Крым после выхода из состава Украины дает выше урожая по плодовым и другим сельскохозяйственным растениям. Поэтому, конечно, останавливаться нельзя, нужно смотреть, какие появляются новые сорта, гибриды всех сельскохозяйственных растений, выяснить, как они себя ведут в Крыму», — заявил собеседник издания.

Дмитрий Потанин обратил внимание, что на территории всего полуострова есть семь агроклиматических зон, то есть в Крыму климат и погодные условия могут совершенно отличаться в зависимости от района, соответственно, на этих территориях могут выращиваться самые разные продукты и растения.

Ранее эксперт объяснил ФАН, как в Крыму справились с отсутствием днепровской воды из Украины. Он отметил, что это привело к исчезновению одной отрасли в сельском хозяйстве полуострова — рисоводства.