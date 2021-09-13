Думали, туристов не будет: москвичи рассказали об отдыхе в Крыму в бархатный сезон

Корреспондент ФАН поговорил с туристами из Москвы, которые приехали в Крым на бархатный сезон. Они поделились впечатлениями от отдыха в сентябре, а также рассказали, что им понравилось и не понравилось за это время.

Андрей и Екатерина — семейная пара, они уже не первый год приезжают в республику в качестве туристов, правда, до этого они отдыхали в Крыму только в летний сезон. Добирались из Москвы в Симферополь самолетом, потому что так получается быстро и доступно по финансам.

«Мы прилетели 6 сентября, примерно в 19:30. Билетов на рейсовые автобусы в Ялту уже не было, поэтому пришлось ехать на такси. За все время нам удавалось уехать на автобусе только один раз, в 2018 году, но, чтобы уехать, нам пришлось прождать полтора часа. Это к вопросу о том, нужно ли увеличивать количество рейсовых автобусов, потому что свободных билетов к вечеру нет в продаже, а такси стоит как половина стоимости авиабилета. Мы думали, что в сентябре туристов в Крыму почти не будет из-за начала учебного года, но это явно было ошибочное мнение: людей так же много, как и летом, особенно вечером на набережной. Ну, может, на 20% меньше. Я хочу сказать, что здесь уже началась настоящая осень, потому что желтеют и опадают листья. А еще здесь очень переменчивая погода: то холодно несколько дней, то жарко. Наши крымские друзья говорят, что такой странной погоды давно не было», — отметила Екатерина.

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

По ее словам, единственное, что ей не понравилось в этом отпуске, — это переменчивая погода и прохладное море. В свою очередь, Андрей иронично заявил, что зато ему теперь не нужно валяться на пляже по 3–4 часа в день, чтобы получить ровный загар вместе с женой.

«Да, погода нас точно немного подвела, хотя друзья нам рассказывали, как тут замечательно в сентябре, какое теплое море и многое другое. Что еще необычного и что понравилось? Заметно стали меньше автомобильные пробки и очереди в магазинах, почти в любом ресторане теперь есть свободные места, а летом часто приходится ждать, когда освободится столик. Хочу заметить, что молодежи стало меньше, сейчас в основном едут отдыхать уже более взрослые люди, поэтому на улицах стало тише, заметно чище и как-то спокойнее. Хоть мне и 35 лет, но меня такой расклад вполне устраивает. Не знаю, в следующий раз мы все же, наверное, приедем отдыхать в Крым в июне или июле, чтобы больше не рисковать так с погодой», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также Андрей добавил, что нынешняя слегка прохладная погода ему тоже нравится, но по-своему, потому что нет такой изнуряющей жары и можно спокойно ходить в походы, не набирая с собой много воды. Кроме того, жители Москвы впервые увидели, что такое начинающаяся осень в Крыму — красивое зрелище.

Местные специалисты прогноза погоды отмечают, что в этом году ждать летнюю жару уже не стоит, хотя в некоторые дни температура воздуха будет прогреваться вплоть до 28 градусов, а ночью — до 17. Сейчас в среднем температура воздуха на Южном берегу Крыма составляет порядка 22 градуса днем и 11–15 ночью.

Ранее ФАН сообщал, что власти Крыма анонсировали появление нового курорта на полуострове. Известно, что он будет расположен на западном побережье республики.