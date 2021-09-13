ФАН узнал, как появилась первая детская администрация в Крыму и что из этого вышло

На днях в крымском курортном городе Саки была создана детская администрация, которая в тот же день провела первое рабочее совещание. Корреспондент ФАН побывал на мероприятии и узнал, что это за организация, поговорил с членами молодой местной горадминистрации, а также выяснил, какие первые решения они приняли.

В состав детской администрации вошло 12 учеников из разных школ и гимназий. Самой младшей участнице управленческого аппарата Еве всего семь лет, но она уже активна и любознательна. Руководителем коллектива стала молодая учительница русского языка и литературы Анна Штокаленко.

Все дети с активной жизненной позицией: есть спортсмены, художники, победители олимпиад по различным предметам. Все они живо интересуются жизнью города, благоустройством, состоянием школ, реализацией мусорной реформы, вместе с родителями неоднократно участвовали в городских субботниках.

Совместное управление городским хозяйством с привлечением школьников никому не показалось несерьезным делом. Таких прецедентов в России очень немного, а в Крыму это происходит вообще впервые. В эксперимент включился и глава администрации города Александр Овдиенко.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Некоторые идеи юных граждан общества позволили взглянуть на ряд проблем и пути их решения по-новому. Например, сразу несколько юных управленцев предложили рассмотреть проект аудиоэкскурсий в курортном парке, который готовится к реконструкции. Отметим, что в парке произрастает много уникальных деревьев со своей историей.

Также в рамках реализации проекта они предложили установить не только памятные таблички, но и аудиокнопки с исторической справкой по отдельным объектам озеленения. Курортный парк в Саках — один из самых старых парков с историческим наследием. Благодаря этому туристы смогли бы узнать много интересных и новых фактов об истории создания садово-паркового ансамбля, приобщиться к культурно-историческим ценностям. Эта идея вызвала заинтересованность у детей, родителей и главы администрации.

Прямо на совещании было решено разработать схему сбора опасных отходов, в том числе отработанных батареек и аккумуляторов. Есть также нерешенные задачи в ряде учебных заведений. В частности, это касается самой старой сакской школы №4, которая сегодня переживает не лучшие времена и нуждается в серьезной реконструкции и ремонте. В свою очередь, Александр Овдиенко заявил, что для сохранения исторического здания принято решение закрывать корпуса школы поэтапно, проводя реконструкцию частями.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Члены детской администрации высказали готовность работать всерьез и системно. Дмитрий Литау, учащийся 6-го класса Сакской гимназии им. Г. Д. Завгороднего, рассказал ФАН, как попал в состав администрации и что намерен делать дальше.

«Мне предложил попробовать поработать классный руководитель. Мне стало интересно. Я планирую участвовать в этом процессе постоянно», — сказал он.

Распределение зон ответственности происходило в первую очередь по желанию детей. Несколько человек будут отвечать за медийное освещение деятельности, мероприятий и планов работ. Несколько человек объединят усилия в разработке экологических проектов, благоустройстве территорий и улучшении сферы по обращению с отходами. Детям небезразлично, в каком мире они будут жить завтра.

Свое отношение к проекту высказали глава администрации города Саки Александр Овдиенко и учительница русского языка и литературы Анна Штокаленко.

Особое внимание было уделено символу города — Бронтику. Дети единогласно изъявили желание вернуть на всеобщее обозрение скульптуру бронтозавра из частных владений. В настоящее время композиция недоступна для горожан и гостей, так как еще в бытность Украины земельный участок, на котором располагается памятник, оказался в частных руках. Глава города твердо пообещал приложить максимум усилий, чтобы установить фигуру на общедоступной территории. На своей странице в Facebook Александр Овдиенко написал: «Бронтик будет наш».

Не меньший энтузиазм и готовность всесторонней помощи выразили родители всех новоиспеченных руководителей. Организаторы создали специальные чаты для оперативного обсуждения текущих вопросов. Предусматриваются также периодические встречи и совещания.

Ранее доцент кафедры туризма рассказала ФАН, чего не хватает крымским и другим отечественным курортам, чтобы люди стремились отдыхать у себя на родине. Один из первых вопросов, который необходимо решить, — более доступные цены на внутренние авиаперелеты.