Мошенничество с банковскими картами: как не стать жертвой киберпреступников

ФАН выяснил, как в век цифровых технологий не стать жертвой мошенников и сохранить сбережения. В пресс-службе отделения Банка России по Республике Крым нам рассказали, как необходимо действовать, если вас все же пытаются обмануть.

Коронавирус внес свои коррективы даже в жизнь злоумышленников. 2020 год показал, что число автомобильных угонов, разбоев, краж и других, скажем так, классических преступлений сократилось, однако возросло количество киберпреступлений. 2021 год, видимо, тоже не станет исключением.

За шесть месяцев этого года крымчане обратились в ЦБ РФ 33 раза, чтобы пожаловаться на кибермошенничество. Среди них — списание денежных средств третьими лицами, мошенничество у банкоматов, социальная инженерия и другие.

При этом на прошлой неделе в МВД по Республике Крым сообщили, что только за три дня аферистам удалось похитить более 1,7 млн рублей у доверчивых граждан, а сами правоохранители зафиксировали 21 случай мошенничества с банковскими картами. Указывается, что во всех случаях потерпевшие передавали реквизиты своих карт злоумышленникам добровольно или верили уговорам и переводили деньги на другие счета.

ФБА «Экономика сегодня» /

Распространенные виды мошенничества

Звонки от псевдосотрудников. Иногда злоумышленники используют так называемые многоходовки: сразу несколько мошенников от имени менеджеров банка сначала убеждают клиента приехать в отделение, а на полпути направляют инструкцию в мессенджере с брендированного аккаунта, как перевести деньги на якобы безопасный счет. Человек следует всем инструкциям и добровольно направляет средства мошенникам.

«Также преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают гражданина, что якобы против него возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ о мошеннических транзакциях. О новых способах мошенничества сообщали и волонтерские организации Крыма — люди жаловались на списание средств с банковских карт после публикации фотографий своих карт в социальных сетях», — отмечает начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля по Республике Крым Банка России Михаил Наков.

Кроме того, по информации регулятора, особенно в период пандемии мошенники начали активно создавать лжесайты интернет-магазинов, официальных организаций, которые касаются выплат компенсаций, покупки льготных медикаментов и проч.

Злоумышленники могут производить махинации и с банкоматами: может быть установка на банкоматы скрытых устройств, позволяющих считывать информацию с платежных карт в процессе транзакции.

«Перед снятием денег в банкомате следует его осмотреть. На картоприемнике не должно быть посторонних предметов, клавиатура не должна шататься. Набирая ПИН-код, нужно прикрывать клавиатуру рукой. Старайтесь никогда не терять из виду вашу карту. Во всех случаях цель у злоумышленников одна — любыми способами завладеть персональными данными клиента и воспользоваться ими для списания средств с банковских карт. Либо психологически воздействовать на человека так, чтобы он сам перевел средства мошенникам», — добавил эксперт регионального отделения Банка России.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что делать, если столкнулись с кибермошенничеством

Нужно запомнить главное правило: никогда и никому нельзя сообщать личные данные, реквизиты карты и секретную информацию — CVC/CVV (трехзначный код на обратной стороне карты), коды из СМС и ПИН-коды. Спрашивать по телефону персональную информацию о вашей карте сотрудники банка не имеют права ни при каких условиях.

Если дело касается телефонного мошенничества, специалисты Банка России рекомендуют не перезванивать и не отправлять СМС на незнакомые номера, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Позвонить можно только на официальный номер банка, указанный на обороте карты или на официальном сайте банка, набрав его вручную.

Если у работников банка возникнет подозрение, что действует злоумышленник, они приостановят подозрительную операцию на срок до двух суток. За это время вы можете либо подтвердить действие, либо отменить его. Но принять решение нужно в течение 48 часов, иначе банк автоматически снимет блокировку, и операция будет совершена. Если дело касается акций, предложений, информации о разного рода выплатах в интернете, не стоит переходить по ссылкам из писем незнакомых отправителей.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, для оплаты покупок в Сети желательно использовать отдельную банковскую карту. Вносить на нее нужно лишь ту сумму, которую планируется потратить. Можно также установить лимит по количеству операций в сутки. В случае потери банковской карты лучше сразу ее заблокировать, воспользовавшись приложением соответствующего банка или позвонив по телефону горячей линии.

Также не стоит выкладывать снимки банковских карт в соцсетях и отправлять их в мессенджерах. Дело в том, что это позволяет мошенникам завладеть частью данных, которые попали в Сеть, а после с помощью методов социальной инженерии — найти недостающие и списать средства с карт.

Необходимо запомнить, что ЦБ не обращается с заявлениями в правоохранительные органы по операциям без согласия клиента, это не в его компетенции, тем более в отношении лиц, которые обслуживаются в кредитных организациях. Мошенники рассчитывают на эффект неожиданности и страх перед людьми в погонах, на то, что в этом состоянии человек не сориентируется и выдаст персональную информацию. К тому же сотрудник полиции не будет звонить человеку, его вызовут повесткой.

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Методы борьбы с кибермошенничеством

Известно, что Банк России использует самые передовые методы борьбы с кибермошенничеством — ежегодно он выявляет и отправляет на блокировку десятки тысяч телефонных номеров, с которых мошенники обзванивают клиентов банков.

Также Центробанком была создана автоматическая система обмена информацией между банками — так называемая АСОИ, которая позволяет финансовым учреждениям оперативно сообщать регулятору о киберугрозах и своевременно получать от него рекомендации, как на них реагировать и снижать ущерб.

Постоянно совершенствуется регулирование поднадзорных организаций в сфере кибербезопасности, одно из последних нововведений — проведение киберучений для банков: моделируются ситуации с учетом актуальных угроз и отрабатывается цепочка взаимодействия «банк — Банк России — другой банк». Опыт показал, что банки достойно готовятся к отражению атак.

При участии Центробанка на портале «Госуслуги» начал работать раздел «Жизненные ситуации: финансовое мошенничество». Сервис доступен всем, он позволяет узнать о правилах финансовой онлайн-безопасности; получить практические советы, как противостоять телефонным и кибермошенникам; описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и мошеннических схем на рынке инвестиций.

Вместе с тем недавно Банк России разработал рекомендации по защите пожилых россиян от мошенничества. Среди предложений — внедрение со стороны банков сервиса «второй руки». Суть инициативы заключается в том, что клиент сможет назначить другого клиента этого же банка своим помощником.

Предполагается, что помощник будет получать уведомления о планируемых операциях с использованием цифровых каналов и сможет подтверждать или отклонять их. Если он заметит необычную активность, то сможет уточнить у сопровождаемого, что происходит, и при выявлении мошенничества отговорить от совершения операции.

ФБА «Экономика сегодня» /

Куда обращаться, если все же с банковской карты списали деньги?

Если человек все-таки столкнулся с мошенничеством, со счета, к которому привязана банковская карта, списали деньги, следует сделать сразу несколько шагов. Первый и главный шаг — позвонить в банк по номеру на обороте карты, сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту.

Затем необходимо обратиться в отделение банка и попросить выписку по счету, написать заявление о несогласии с операцией. Экземпляр заявления с отметкой о приеме банка нужно сохранить. Банк рассмотрит заявление в течение 30 дней. Если операция была международной, то в течение 60 дней. Также можно оставить жалобу на сайте Банка России в интернет-приемной и написать заявление в правоохранительные органы.

Ранее ФАН сообщал, что одному из фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму ужесточили обвинение. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.