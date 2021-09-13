Крымчане высмеяли Зеленского, «разрешившего» им голосовать на выборах в Госдуму



Жители Крыма рассказали, что они думают о новом заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который высказался относительно грядущих выборов в Государственную думу России. В частности, как оказалось, Зеленский «не против того, чтобы жители Крыма приняли участие в голосовании на выборах в Государственную думу». Так процитировал главу Украины его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Президент говорит, если для ощущения безопасности и для того, чтобы решать бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, если жителю "оккупированной" территории надо получить российский паспорт — пусть он получает, если надо проголосовать — пусть голосует. Все равно Украина вернет эту территорию», — сказал Никифоров.

Корреспондент ФАН поговорил с крымчанами и узнал, что они думают об этом заявлении украинского президента. Стоит отметить, что опрошенные нами жители не воспринимают всерьез слова Зеленского. Услышав их, многие улыбаются и смеются.

«Чтобы ощущать себя в безопасности и чувствовать себя нормально, мы стали частью России. Нам разрешение президента чужой страны, чтобы выбрать будущее, не нужно. Пусть лучше к выборам президента Украины готовится. А то мало ли — другой комик придет, или торговец с рынка, или кого там еще в президентах не было», — иронично заявил ялтинец Дмитрий, работающий в агентстве недвижимости.

Федеральное агентство новостей /

«Вообще, не их дело, на какие выборы мы идем и за кого голосуем. Еще они нам разрешение будут давать. Лучше б своим людям разрешили нормально жить, а не выживать, работать, не бояться за будущий день. Ау, очнитесь! Занимайтесь своими проблемами, у вас их валом, не нужно сюда лезть, столько лет уже прошло, а они все старую волынку заводят», — возмущенно ответила корреспонденту ФАН пенсионерка Валентина Степановна.

При этом украинские власти заявляют, что результаты, полученные во время выборов на территории Крыма, они признавать не намерены и «на международном уровне это не будет иметь абсолютно никакого значения».

«Честно говоря, признание или непризнание со стороны Украины нам не нужно. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Меня лично интересует, как будет жить наша страна, какое у нее будущее. Советы со стороны нам ни к чему. При том что у них своих, западных, советчиков достаточно», — ответил Сергей Петрович из Красногвардейского.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поддержал отказ от кириллицы и перевод мовы на латинский алфавит. Однако многие сегодня считают, что латиница для украинского языка — еще один этап выжигания русской идентичности нации.