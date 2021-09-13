Легковушка влетела в окно магазина на остановке в Ялте

В ночь на понедельник легковой автомобиль протаранил стену магазина, расположенного на остановке общественного транспорта в Ялте. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы, отметившие, что инцидент произошел примерно в пять утра.

Многие предполагают, что машину занесло на мокрой дороге. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которые позже дадут свою оценку произошедшему. По предварительным данным, серьезно в аварии никто не пострадал. Сейчас владельцы магазина подсчитывают убытки от подобного «доброго утра».

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Корреспондент ФАН посмотрел, как выглядело место аварии утром в понедельник: в здании выбито окно, повреждены рамы и частично разрушен кирпич на фасаде. Сотрудники магазина проводят уборку поврежденных конструкций снаружи и внутри помещения.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

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