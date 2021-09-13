Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 14:14
14:14
Общество
На Дону предрекли коллапс в молочной отрасли
14:14
Наука
Ученые Нью-Йоркского университета создали искусственные клетки, которые способны заменить живые
14:13
Армия
Путин посетит учения «Запад-2021» в Мулино с Шойгу и Герасимовым
14:11
Общество
Путин не исключил своего ухода на карантин из-за случаев COVID-19 в его окружении
14:11
Происшествия
Продукты и вода в квартире отравившихся москвичек не могли стать причиной их смерти
14:11
Весь мир
ХАМАС может заблокировать проведение выборов в секторе Газа
14:10
Происшествия
Хозяин сгоревшей квартиры в Прикамье успел спасти девять человек
14:07
Происшествия
Заслуженный пилот РФ Сытник заявил о неспособности командира L-410 принимать адекватные решения
14:03
Происшествия
Генконсульство: россияне не пострадали при ДТП с автобусом в Турции
14:03
Политика
МИД Франции призвал талибов соблюдать права афганцев на свободу передвижения
Все новости

Легковушка влетела в окно магазина на остановке в Ялте
Происшествия
Легковушка влетела в окно магазина на остановке в Ялте
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В ночь на понедельник легковой автомобиль протаранил стену магазина, расположенного на остановке общественного транспорта в Ялте. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы, отметившие, что инцидент произошел примерно в пять утра.

Многие предполагают, что машину занесло на мокрой дороге. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которые позже дадут свою оценку произошедшему. По предварительным данным, серьезно в аварии никто не пострадал. Сейчас владельцы магазина подсчитывают убытки от подобного «доброго утра».

Легковушка влетела в окно магазина на остановке в Ялте
Pr Scr vk.com  / Автопартнер Крым Севастополь ДТП

Корреспондент ФАН посмотрел, как выглядело место аварии утром в понедельник: в здании выбито окно, повреждены рамы и частично разрушен кирпич на фасаде. Сотрудники магазина проводят уборку поврежденных конструкций снаружи и внутри помещения.

Легковушка влетела в окно магазина на остановке в Ялте
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Ранее ФАН сообщал, что гражданин Украины с палаткой и спортивными вещами решил пробраться в Крым через границу, объясняя это тем, что хотел отдохнуть на полуострове.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Легковушка влетела в окно магазина на остановке в Ялте
дтп ялта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru