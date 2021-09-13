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Одессит попытался незаконно перейти крымскую границу
Общество
Одессит попытался незаконно перейти крымскую границу
пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым  / 

Симферополь, 13 сентября. Крымские пограничники недалеко от пункта пропуска «Армянск» задержали украинца, который пытался попасть на полуостров, минуя КПП на границе. Инцидент, о котором стало известно только сегодня, произошел 5 сентября.

При себе у 24-летнего мужчины были туристические принадлежности, включая палатку. Одессит объясняет, что хотел попасть в Крым на отдых, однако ранее якобы потерял документы, удостоверяющие личность, поэтому решился пересечь границу незаконно.

Сейчас мужчина находится под стражей, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»). 

«Не думаю, что он реально сюда сунулся на отдых. Что, в Одессе негде отдыхать? Судя по всему, решил незаконно мигрировать. Я слышал о таких, которые натворили что-то у себя в городе, и давай бежать в соседние государства без документов. Возможно, действительно потерял документы и на Украине тоже решил не оставаться. Жизнь сейчас там тяжелая. Думаю, как органы разберутся, кто он на самом деле, станет все более понятно», — сказал ФАН одессит, проживающий в Крыму, Валерий Карзинский.

Ранее ФАН сообщал, что одному из фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму Нариману Джелялову ужесточили обвинение с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие.

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