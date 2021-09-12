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Политик Молохов призвал Украину забыть о Крыме

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 13:37
Политика
Политик Молохов призвал Украину забыть о Крыме
yabloko.ru  /  Партия ЯБЛОКО

Симферополь, 12 сентября. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов ответил на заявление Киева о Крыме.

Ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников выразил уверенность, что после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, американцы помогут Киеву решить крымский вопрос.

Однако по словам Молохова, Крым навсегда останется российским и ни одно государство в мире не сможет это изменить. Политик призвал Украину забыть о полуострове.

«Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, произнесенные им на известном собрании "Союза меча и орала" о том, что "заграница нам поможет". Киевским властям пора уже раз и навсегда выучить, что Крым является российским», — сказал Молохов в интервью РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «борьбу» за Крым вопросом суверенности государства. Он посоветовал не обращать внимания на скептиков, которые напоминают о российском статусе полуострова.

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