Эксперт рассказала, как увеличить туристическую привлекательность российского Крыма

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказал ФАН, чего не хватает крымским и другим отечественным курортам, чтобы люди стремились отдыхать у себя на Родине, а не ездили по заграничным курортам и оставляли там накопленные деньги. Проблем, как оказалось, достаточно, начиная с отсутствия розеток на вокзалах и заканчивая автомобильными пробками в разгар сезона.

С момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в социальную инфраструктуру полуострова были вложены сотни миллиардов рублей: сегодня реконструируются набережные и парки, создаются новые пространства, площадки и многое другое.

В 2021 году россияне в ходе опроса назвали Крым одним из лучших мест для отдыха летом. На первом месте оказалась Турция, а почетное третье место занял Алтай. При этом известно, что за летний период полуостров посетило 5,2 млн человек, а с начала года — 7,2 млн.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Екатерина Лукьяненко отметила, что туристический бизнес в Крыму с 2014 года смог быстро мобилизоваться и встать на рельсы законодательной базы Российской Федерации, проявив невероятную гибкость, а также лояльность к новому туристу. Эксперт обратила внимание, что в республике, сравнивая с украинским периодом, появились разные потребительские группы и сегменты.

«Наш турбизнес ответил на вызов, но глобальных и новых объектов, например, отелей на 500 номеров, которые могли бы создать сервисную базу, не появилось, конечно, не считая Mriya Resort & SPA. То есть мы не может отрапортовать, что в нашем гостиничном бизнесе появилось еще столько-то крупных гостиничных комплексов. Наши отельеры со своими 20-30 номерами не создадут необходимый объем сервисных услуг, им просто не хватит на это денег. Причем они делают все, что в их силах в этом вопросе, даже отвечают на любой каприз туриста», — заявила собеседница издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также эксперт добавила, что, приехав и получив качественный продукт, турист понимает, что в республике он находится в родной языковой среде и внутри страны, у него есть какие-то льготы, разнообразие услуг и не только. В Крыму много культурных и исторических мест, прекрасный климат, ландшафт, оздоровительный комплекс и многое другое.

«В целом необходимо сделать хорошую транспортную досягаемость, поскольку билеты внутри страны получаются дороже, нежели международные чартерные перевозки. И пока у нас еще плохо и со скрипом крупные туроператоры по ряду причин могут формировать данный продукт. Просто нет еще необходимой отельной базы, в чей турпакет можно было бы запаковать перелет, трансфер, проживание и шведский стол 24 часа в сутки для среднестатистического россиянина. Этот турпакет еще плохо формируется на крымском ресурсе, поскольку мы вошли в этот бизнес с тем, что имеем. Соответственно, чартерных рейсов у нас не так много и мало туроператоров, кто рискует сейчас выходить на этот привычный международный технологический процесс, который давно уже освоен. А на чем они это будет формировать — пока это открытый вопрос. То есть таких предложений у нас мало и они не отлажены — это одно из первых, что нужно сделать», — считает доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Также собеседница издания отметила, что необходимо обратить внимание и на то, что в XIX веке туристу важно быть на связи, а для этого необходимы места для зарядки гаджетов.

«Кроме того, нужно создавать комфорт для человека. Результаты опросов и анкетирования говорят, что необходимы элементарные удобства. Возьмем, допустим, один из автовокзалов одного из главнейших курортов на Южном берегу Крыма. Там нет ни одной розетки, что очень важно для туриста в путешествии, также многое на этих автовокзалах не работает должным образом. То есть нам нужно обновиться, нужны элементарные удобства, потому что турист все это сразу воспринимает и это портит впечатление. На транспортную систему у нас жаловаться нечего, поскольку общественным транспортом на полуострове можно добраться в любой населенный пункт Республики Крым и города Севастополь», — заявила Екатерина Лукьяненко.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Эксперт добавила, что в Крыму в ряде городов каждый летний сезон происходит транспортный коллапс. К примеру, водители не любят ездить в Ялту, так как из-за часовых пробок невозможно нормально выполнить рейс.

«Как все ехали на Южный берег Крыма, так все и будут туда ехать, в особенности в Ялту. То есть нужны паркинги, места высадки и посадки экскурсионных автобусов, система элементарных санитарных удобств — все это нужно планомерно создавать. То есть существует множество моментов, которые требуют доработок или иного подхода, в том числе в глобальных вопросах», — сказала собеседница издания.

Ранее ФАН сообщал, что в отелях Крыма стали развивать новое трендовое направление. Местные власти рассчитывают, что республика может стать одним из первых экологичных регионов РФ.