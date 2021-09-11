Эксперт объяснил, как в Крыму справились с отсутствием днепровской воды из-за Украины

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал ФАН, как пострадало сельское хозяйство в Республике Крым после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (СКК) в апреле 2014 года. Также он объяснил, как местные аграрии перестроились и начали работать в условиях дефицита воды.

По его словам, более 85% воды, поступающей ранее на полуостров по СКК, использовалось исключительно на развитие сельского хозяйства. В частности, для отрасли рисоводства, овощеводства, плодоводства, также при Украине было частично орошаемое и неорошаемое виноградарство.

«Остальные подотрасли сельского хозяйства у нас были под орошением, например выращивание технических и кормовых культур — кукурузы, картофеля. На сегодняшний день при дефиците воды и использовании только наших местных источников нельзя сказать, что все это пришло в упадок, но существенно снизились объемы производства этой продукции, даже пришлось закрыть полностью одну подотрасль — рисоводство. При вхождении в состав России Крым вынужден был остановить производство риса, поскольку для него требуется очень много воды», — отметил эксперт.

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При этом крымский объем производства риса до перекрытия Северо-Крымского канала превышал тот, который вместе производили Краснодарский и Ставропольский край. То есть в Крыму объем был настолько больше, что даже перекрывал потребность жителей Российской Федерации, добавил Дмитрий Потанин.

«Считайте, что эта отрасль у нас погибла, и пока мы не найдем новые источники воды в таких же объемах, то ее нереально будет восстановить. Изначально Северо-Крымский канал давал полуострову 2,1–2,4 млрд кубометров воды в год. На сегодняшний день, как известно, вода оттуда не поступает совсем. Все сельскохозяйственные культуры, которые выращивались в Крыму как до появления СКК в 1971 году, так и после, продолжают у нас выращиваться, кроме риса. То есть те же самые отрасли и подотрасли у нас есть. На сегодняшний день, по данным министерства сельского хозяйства, в пределах 13–15 тысяч гектаров земли в РК находится под орошением. Все остальные земли сельскохозяйственного назначения у нас перешли на суходольное выращивание, то есть без использования орошения. Это предполагает использование зерновых, многолетних кормовых или озимых культур, например тритикале или рожь идут на зеленый корм. Также и с зерновыми культурами: в основном используются озимые или ранние яровые, которые позволяют рационально распределять влагу, естественно накопленную за зимний период», — заявил эксперт.

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

Сейчас, продолжил собеседник издания, в ближайшее время в Крыму начнется посевная кампания, самые оптимальные сроки ее окончания — 10 октября. Но насколько будет достаточно осадков, чтобы успеть отсеять именно в эти сроки и получить хороший урожай на перспективу, неизвестно. Пока земля имеет достаточно влаги в почве.

«К сожалению, у нас возникла одна проблема — картофелеводство ушло в убыточное производство, если сравнивать с другими регионами РФ. Вода у нас является минеральным ресурсом, поэтому она стоит дорого, а с некоторыми ближними нам регионами, например с Белгородской областью, по ценовому фактору и урожайности на сегодняшний день мы конкурировать не можем. Впрочем, можно было бы использовать технологии ранней посадки быстро созревающих сортов и гибридов картофеля. Здесь существуют перспективы, но, к сожалению, у нас подавляющее большинство сельхозтоваропроизводителей не готово переходить на технологии, позволяющие снизить потребность растений в оросительной воде. Особенно это касается овощеводства», — обратил внимание кандидат сельскохозяйственных наук.

Агрохолдинг «Выборжец» /

Вместе с тем Потанин заявил, что на полуострове стало больше развиваться тепличное хозяйство, особенно в зоне русел рек. Причем это приусадебное тепличное хозяйство у частных производителей сельхозпродукции более активно развивается, нежели крупные тепличные предприятия.

«Тепличные хозяйства, которые находятся возле рек где-то на расстоянии от 500 до 1500 метров, как правило, используют скважины из горизонтов грунтовых вод. Есть и долинные участки, где есть возможность ставить какие-то водонакопители или они подпитываются от гидросистемы, которая действует на сегодняшний день. Что касается крупных расходов воды, которые требуются, например, для садов и виноградников. У нас порядка 13 тысяч гектаров многолетних насаждений, потому что разрешение на воду выдается только для них. Каждый из этих гектаров нужно поливать в течение сезона объемом около 1,4 тысяч кубометров воды, в некоторых случаях доходит и до двух тысяч кубометров. То есть это несколько десятков миллионов кубометров воды. Эту воду берут в основном в соответствии с разрешительной системой или из артезианских скважин из горизонтов, которые непригодны для питьевой воды, но подходят под техническую. Также используются различные водонакопители в так называемый межполивной период. Как правило, он объявляется с 10 октября до 10 апреля, то есть когда основные сельскохозяйственные культуры не растут, а потребность в воде становится минимальной для разных целей, и в это время разрешают отбирать воду, например, из рек. Это все, что касается долин рек», — сообщил эксперт.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым /

Кроме того, по его словам, на полуострове есть такие предприятия, которые за счет государственной поддержки министерства сельского хозяйства РК делают различные мелиоративные конструкции, сооружения, где они накапливают разрешенное количество ресурса в оговоренный период. Этот процесс накопления может происходить и на протяжении всего года — все зависит от того, насколько водообеспечена та или иная зона в Крыму.

В итоге к началу нового сезона предприятия накапливают достаточное количество воды, чтобы продолжить орошение существующих у них насаждений и заложенных вновь, констатировал кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин.

Ранее ученый рассказал ФАН, как в Крыму появились тысячи пещер и почему их важно изучать людям. Как выяснилось, это может помочь решить проблему вододефицита на полуострове.