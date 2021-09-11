Эксперт объяснил, как в Крыму справились с отсутствием днепровской воды из-за Украины

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал ФАН, как пострадало сельское хозяйство в Республике Крым после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (СКК) в апреле 2014 года. Также он объяснил, как местные аграрии перестроились и начали работать в условиях дефицита воды.
По его словам, более 85% воды, поступающей ранее на полуостров по СКК, использовалось исключительно на развитие сельского хозяйства. В частности, для отрасли рисоводства, овощеводства, плодоводства, также при Украине было частично орошаемое и неорошаемое виноградарство.
«Остальные подотрасли сельского хозяйства у нас были под орошением, например выращивание технических и кормовых культур — кукурузы, картофеля. На сегодняшний день при дефиците воды и использовании только наших местных источников нельзя сказать, что все это пришло в упадок, но существенно снизились объемы производства этой продукции, даже пришлось закрыть полностью одну подотрасль — рисоводство. При вхождении в состав России Крым вынужден был остановить производство риса, поскольку для него требуется очень много воды», — отметил эксперт.
При этом крымский объем производства риса до перекрытия Северо-Крымского канала превышал тот, который вместе производили Краснодарский и Ставропольский край. То есть в Крыму объем был настолько больше, что даже перекрывал потребность жителей Российской Федерации, добавил Дмитрий Потанин.
«Считайте, что эта отрасль у нас погибла, и пока мы не найдем новые источники воды в таких же объемах, то ее нереально будет восстановить. Изначально Северо-Крымский канал давал полуострову 2,1–2,4 млрд кубометров воды в год. На сегодняшний день, как известно, вода оттуда не поступает совсем.
Все сельскохозяйственные культуры, которые выращивались в Крыму как до появления СКК в 1971 году, так и после, продолжают у нас выращиваться, кроме риса. То есть те же самые отрасли и подотрасли у нас есть. На сегодняшний день, по данным министерства сельского хозяйства, в пределах 13–15 тысяч гектаров земли в РК находится под орошением. Все остальные земли сельскохозяйственного назначения у нас перешли на суходольное выращивание, то есть без использования орошения.
Это предполагает использование зерновых, многолетних кормовых или озимых культур, например тритикале или рожь идут на зеленый корм. Также и с зерновыми культурами: в основном используются озимые или ранние яровые, которые позволяют рационально распределять влагу, естественно накопленную за зимний период», — заявил эксперт.
Сейчас, продолжил собеседник издания, в ближайшее время в Крыму начнется посевная кампания, самые оптимальные сроки ее окончания — 10 октября. Но насколько будет достаточно осадков, чтобы успеть отсеять именно в эти сроки и получить хороший урожай на перспективу, неизвестно. Пока земля имеет достаточно влаги в почве.
«К сожалению, у нас возникла одна проблема — картофелеводство ушло в убыточное производство, если сравнивать с другими регионами РФ. Вода у нас является минеральным ресурсом, поэтому она стоит дорого, а с некоторыми ближними нам регионами, например с Белгородской областью, по ценовому фактору и урожайности на сегодняшний день мы конкурировать не можем.
Впрочем, можно было бы использовать технологии ранней посадки быстро созревающих сортов и гибридов картофеля. Здесь существуют перспективы, но, к сожалению, у нас подавляющее большинство сельхозтоваропроизводителей не готово переходить на технологии, позволяющие снизить потребность растений в оросительной воде. Особенно это касается овощеводства», — обратил внимание кандидат сельскохозяйственных наук.
Вместе с тем Потанин заявил, что на полуострове стало больше развиваться тепличное хозяйство, особенно в зоне русел рек. Причем это приусадебное тепличное хозяйство у частных производителей сельхозпродукции более активно развивается, нежели крупные тепличные предприятия.
«Тепличные хозяйства, которые находятся возле рек где-то на расстоянии от 500 до 1500 метров, как правило, используют скважины из горизонтов грунтовых вод. Есть и долинные участки, где есть возможность ставить какие-то водонакопители или они подпитываются от гидросистемы, которая действует на сегодняшний день.
Что касается крупных расходов воды, которые требуются, например, для садов и виноградников. У нас порядка 13 тысяч гектаров многолетних насаждений, потому что разрешение на воду выдается только для них. Каждый из этих гектаров нужно поливать в течение сезона объемом около 1,4 тысяч кубометров воды, в некоторых случаях доходит и до двух тысяч кубометров. То есть это несколько десятков миллионов кубометров воды.
Эту воду берут в основном в соответствии с разрешительной системой или из артезианских скважин из горизонтов, которые непригодны для питьевой воды, но подходят под техническую. Также используются различные водонакопители в так называемый межполивной период. Как правило, он объявляется с 10 октября до 10 апреля, то есть когда основные сельскохозяйственные культуры не растут, а потребность в воде становится минимальной для разных целей, и в это время разрешают отбирать воду, например, из рек. Это все, что касается долин рек», — сообщил эксперт.
Кроме того, по его словам, на полуострове есть такие предприятия, которые за счет государственной поддержки министерства сельского хозяйства РК делают различные мелиоративные конструкции, сооружения, где они накапливают разрешенное количество ресурса в оговоренный период. Этот процесс накопления может происходить и на протяжении всего года — все зависит от того, насколько водообеспечена та или иная зона в Крыму.
В итоге к началу нового сезона предприятия накапливают достаточное количество воды, чтобы продолжить орошение существующих у них насаждений и заложенных вновь, констатировал кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин.
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