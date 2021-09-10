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Власти Крыма анонсировали появление нового курорта на полуострове

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 13:55
Общество
Власти Крыма анонсировали появление нового курорта на полуострове
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Кухарева

Симферополь, 10 сентября. В скором времени на территории Крымского полуострова появится новый курортный город, заявил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.

Согласно предварительной информации, новый город будет расположен на западном берегу Крыма. При этом власти республики пока что решили не разглашать подробности строительства.

«Сейчас под руководством Марата Хуснуллина и главы республики рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму», — заявил он в эфире проекта «На крючке».

Ранее стало известно, что власти Крыма хотят создать на западном берегу побережья новый туристический кластер. Согласно предварительным данным, он будет называться «Новая Евпатория». Ожидается, что он сможет принимать до 40 тыс. туристов в год. На его территории будут расположены все виды отелей.

Аэропорт Симферополя отработал август текущего года в условиях рекордного пассажиропотока, рассказал гендиректор воздушной гавани Евгений Плаксин. В последний летний месяц воздушная гавань обслужила 1 264 477 пассажиров, что на 39% превышает показатель этого же месяца допандемийного 2019 года.

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