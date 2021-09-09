Джаралла объяснил, в каком случае Украина перестанет терроризировать российский Крым

Политолог Владимир Джаралла объяснил ФАН, стоит ли от Запада ожидать адекватной оценки диверсии в Крыму, которую устроила разведка Украины, использовав для взрыва газопровода сторонников запрещенного в РФ «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (организация является экстремистской и запрещена на территории РФ). Кроме того, он рассказал, какие еще двойные стандарты применяются западным сообществом по отношению к Крыму и его жителям.

Ранее первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс призвал ООН отреагировать должным образом на диверсию, организованную украинскими спецслужбами. Он выразил уверенность, что в ООН обязаны осудить киевские власти и поднять этот вопрос на Совете Безопасности ООН, и отметил, что политика произвола властей Украины должна закончиться.

«Мы знаем, что в отношении Крыма действует система двойных стандартов и лицемерия. Западные страны не признают, что Украина занимается терроризмом. Вместо этого нас ждет кампания под лозунгами о том, что нужно спасти якобы оклеветанных и подвергающихся репрессиям людей. Затем, после вынесения судом приговора, скорее всего, будет осуществлен обмен осужденных на людей, томящихся в застенках украинского гестапо. Эта схема уже кажется всем давным-давно знакомой и даже отработанной. Сомневаюсь, что в западных структурах смогут дать адекватную оценку этой диверсии. Возможно, уже следует перестать обращать на это внимание, оставив такое исключительно в сфере пропаганды. То есть нужно делать заявления, запросы, но рассчитывать на справедливость здесь не приходится. Единственный язык, который понимает украинская сторона и который заставит страны Запада шевелиться, — это язык силы. Только когда они получат достойное их возмездие, они смогут как-то адекватно оценивать реальность. Разумеется, будут истерики и крики, но одновременно с этим украинской стороне будут давать советы все-таки не пытаться провоцировать русского медведя», — заявил Владимир Джаралла.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Также эксперт отметил, что двойных стандартов по отношению к Крыму и его жителям очень много. Один из самых ярких примеров — дипломатическая позиция в отношении граждан России, которые являются крымчанами. Дело в том, что западные посольства отказываются обслуживать их в Москве, заявляя, что им следует обращаться на Украину.

«Хотя даже в технических и рабочих планах всегда существует ситуация, когда граждане различных стран могут обращаться в другие посольства. Например, гражданин США находится в Африке и обращается в посольство Франции в той стране, в которой находится на данный момент, — это вполне возможно. Здесь же мы видим так называемую принципиальную, хотя на самом деле циничную позицию. Другой пример — это абсолютное игнорирование того, что Украина в отношении Крыма осуществляет враждебную деятельность, в частности не только диверсии, но и водную, энергетическую и торговую блокады. Если Украина заявляет, что это ее граждане проживают на полуострове, то почему она в таком случае подвергает их репрессиям?» — задал риторический вопрос собеседник издания.

Новостное агентство «Харьков». / Евгения Авраменко

Еще один яркий пример, пусть и косвенный, — вопрос свободы слова. Как известно, на Украине в нарушение всех законов, даже своих собственных, введены ограничения свободы слова, прессы и есть совершенно невероятная и незнакомая в правовой практике вещь, которая называется «санкции против собственных граждан». Запад подобную позицию совершенно игнорирует, добавил он.

«Кроме того, ведутся постоянные разговоры о необходимости защищать права человека и звучат требования о том, чтобы Россия предоставила возможность побывать международным делегациям в Крыму. РФ всегда заявляет о готовности это организовать, и, более того, доступ на полуостров свободный. Но после этого неожиданно начинают выдвигаться странные требования о том, что должно быть указано, что речь идет об украинском статусе Крыма, что, естественно, совершенно неприемлемо для России. В результате вместо мониторинга прав человека мы получаем просто пропагандистские акции. Это только тот небольшой список, который можно вспомнить сразу, на деле он может быть продолжен и является намного больше», — заявил Владимир Джаралла.

Также политолог отметил, что после блокады Крыма Украиной в ООН на это никак не отреагировали, хотя за многолетнюю практику организация уже давно выработала процедуру в подобных вопросах.

По всей видимости, если бы в ООН справедливо оценили ситуацию с блокадой российского полуострова, то сегодня санкции вводились не против России, а против Украины, которая грубым образом нарушает права человека в Крыму, а также постоянно пытается устроить на территории полуострова различного рода диверсии.

Ранее крымский профессор рассказал ФАН, чего ждет Россия от Украины для налаживания отношений. Он отметил, что лидерам стран есть что сегодня обсудить при встрече.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.