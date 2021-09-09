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ВЦИОМ: три четверти крымчан довольны своей жизнью

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 14:25
Общество
ВЦИОМ: три четверти крымчан довольны своей жизнью
пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Симферополь, 9 сентября. Порядка 77% жителей Крыма положительно оценили уровень своей жизни на полуострове, выяснили во ВЦИОМ.

Крымчане особенно отметили улучшения в трех сферах жизни. По мнению местных жителей, на полуострове значительно улучшилось качество дорог и благоустройство населенных пунктов. Кроме того, респонденты обратили внимание на доступность детских садов.

«Три четверти жителей Крыма в целом довольны своей жизнью —77%», — следует из сообщения в официальном Telegram-канале ВЦИОМ.

Туристы из России и других стран активно посещают Крымский полуостров в курортный сезон. Международный аэропорт «Симферополь» в августе 2021 года обслужил рекордные 1,2 млн пассажиров.

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