Ученый рассказал, как в Крыму появились тысячи пещер и почему их важно изучать людям

Председатель Российского союза спелеологов, старший преподаватель КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин рассказал ФАН, как в Крыму и Севастополе образовались уже почти две тысячи пещер, причем каждый год этот список пополняется. Также эксперт объяснил, чем изучение пещер важно для полуострова и обычных людей.

В первую очередь необходимо понимать, как вообще появляются пещеры, чтобы было представление ситуации. По словам собеседника издания, пещеры в Крыму образуются при разрушении известняка водой, в которой растворен углекислый газ, находящийся в воздухе, в результате чего образуется слабая угольная кислота, и именно кислота растворяет соли, которыми и является известняк.

«Вопрос в другом — как вода поступает на карстовые массивы. Здесь есть два варианта. В первом случае это вода, выпадающая в виде атмосферных осадков: снег, дождь. То есть она выпала сверху и под силой тяжести проникает в трещины и поры карстовых массивов, после чего спускается на побережье. Второй вариант — это когда есть артезианский бассейн в равнинном или предгорном Крыму. Что такое артезианский бассейн — это когда вода находится под давлением между пластами горных пород, и она давит снизу вверх в пласт известняка. Таким образом, например, образовалась пещера «Таврида» или другие, которые находятся в предгорных районах. Такие же пещеры сейчас образуются и в равнинном Крыму — они находятся на глубине 10–15 и даже 50–100 метров», — отметил Геннадий Самохин.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, известно, что пещеры образуются также в результате провалов — когда происходит бурение в равнинной части полуострова. Это наблюдается также на каменоломнях, карьерах, когда идет разработка пильного известняка или ракушечника — там есть небольшие или большие полости. То есть образование пещер может происходить как сверху, так и снизу при помощи воды, добавил собеседник издания.

«Третий вариант, который тоже есть в Крыму, но он не так распространен — это прибрежные образования, то есть на берегу моря. Там участвуют, помимо растворения пресной водой, волноприбойная сила морских волн, вследствие чего происходит так называемая морская абразия — действие прибоя и растворения морской водой. Кроме того, теоретически не карстовые пещеры могут образовываться и в тектонических разломах, например, на Карадаге — это древний вулкан, где есть достаточно крупная пещера, которая появилась под действием разлома и оседания большого блока породы. Или на мысе Меганом есть пещеры, которые тоже образовались по разломам или в местах, где промыло глину. Там не такие большие пещеры, как в известняках, — они длиной 5-10 метров, и они находятся как на границе воды, так и под водой, то есть существуют разные варианты», — обратил внимание специалист.

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По его словам, всего в Крыму сейчас найдены 1762 пещеры, в Севастополе — 147, но каждый год список пополняется новыми. Ученые, в том числе Геннадий Самохин, разработали и курируют сайт speleoatlas.ru — база данных пещер России и, естественно, полуострова.

Также старший преподаватель КФУ им. Вернадского объяснил, чем полезно изучение пещер для обычных жителей Республики Крым и в целом для науки. Он отметил, что благодаря этому можно много чего узнать в сфере биологии, минералогии, палеонтологи и климата.

«Сейчас спелеология (наука по изучению пещер. — Прим. ФАН.) является одной из значимых и трендовых наук в сфере геологии. Если еще 15-20 лет назад на конференциях были только секции или отдельные доклады по спелеологии, то сегодня проводятся отдельные конференции по этой науке. Мы сейчас с учеными пришли к выводу, что без учета, особенно в Крыму, спелеологической карстовой составляющей невозможно адекватно интерпретировать нашу водную проблему на полуострове. То есть без понимая, что происходит в недрах карстовых массивов, мы не можем дать оценку водообеспеченности Крыма, который является карстовой республикой — 84% территории полуострова — это карстующиеся породы, и вся вода проходит через них», — подчеркнул председатель Российского союза спелеологов.

Федеральное агентство новостей /

Также эксперт добавил, что иногда карст является проблемой при строительстве, поскольку могут происходить просадки, провалы в его пустоты. И все это нужно учитывать. Так что это достаточно важно для жизни обычных людей, отметил он.

Кроме того, Геннадий Самохин заявил, что в Крыму есть туристические пещеры, в которые во время летнего сезона стоят огромные очереди, например, на Ай-Петри. Он считает, что нужно развивать это направление как в Крыму, так и по всей России.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в предгорном Крыму ученые нашли огромный череп древней гиены. Интересно, что подобные находки ученые совершали и на территории Забайкалья и Китая.