Эколог Артов рассказал, чем опасна застройка прибрежной зоны для экологии Крыма

Заместитель председателя Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов рассказал ФАН о проблемах на полуострове, которые могут привести к изменению уникальной природы Западного Крыма. Эксперт считает, что это может повлиять на туристическую привлекательность республики.

По его словам, одна из острых экологических проблем — это застройка прибрежной зоны и природных территорий, реальную ценность которых мало кто осознает. Он отметил, что в западной части Крыма должен быть создан туристической кластер, и в рамках реализации проекта было принято решение бетонировать участок песчаного побережья.

«Это приведет к разрушению песчаных пляжей, поскольку это — целая экосистема. Если сюда начинаются какие-то вмешательства, то в итоге песчаный пляж исчезает. В западной части Крыма очень сложная в этом плане экосистема — там своеобразное течение, песок перемещается, песчаные частицы выносятся реками на территорию Севастополя. Затем все эти наносы двигаются в северную часть, в сторону Евпатории, и там образуются зоны накопления и песчаные пляжи. Если появляется какое-то вмешательство в виде бетонных набережных, молов, все это нарушается, и в конце концов мы потеряем пляжи. Мы это хорошо видим на примере Евпатории — пляжи там продолжают сокращаться довольно быстро, тем более у нас идет поднятие уровня океана, и вот эти пологие берега постепенно отходят, а море захватывает все новые территории. В этой ситуации такие совершенно бездумные вмешательства ускоряют разрушение пляжей», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Андрей Артов добавил, что эта проблема особенно остро видна на западном побережье Крыма, хотя она касается и других районов. Эксперт обратил внимание, что во всем мире к песчаным пляжам и дюнам относятся очень бережно, однако в республике, получается, к ним другое отношение.

«Ученые морского гидрофизического института РАН (Севастополь) много лет наблюдают песчаные пляжи западного Крыма, их динамику, наносы, создание, исчезновение, то есть все это специалистам известно. И рекомендации дают, что ни в коем случае нельзя туда вмешиваться, а тем более тратить на это бюджетные деньги. Но в результате Крым фактически все равно теряет то, ради чего сюда приезжают люди — песчаные дюны и туристическая привлекательность западного побережья. К сожалению, такая проблема является очень острой», — сказал заместитель председателя Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир».

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Вместе с тем Артов отметил, что недавно состоялся круглый стол под председательством депутата Госдумы Руслана Бальбека от Крыма, на это мероприятие собрались люди со всего Западного Крыма. По итогам таких встреч планируется создать дорожную карту для будущей стратегии развития инфраструктуры полуострова, что сегодня очень важно.

«Люди уже сами это видят и говорят, что надо создавать какие-то охранные зоны, чтобы невозможно было там строительство и вмешательство в местную экосистему — это проблема сегодняшнего дня. К сожалению, есть подобные примеры не только в западной части полуострова, есть примеры строительства и в других зонах, вблизи охраняемых природных территорий. Очень сложная ситуация с мысом Меганом — там создается молодежный городок для форумов. Все это здорово и хорошо, но там еще в украинские времена начала создаваться охранная зона, где ничего нельзя было делать. Рядом же находится особо охраняемая природная территория — мыс Меганом. При Украине все это не успели до конца оформить, и сегодня, получается, идет воздействие уже на сам ОПТ мыс Меганом. К сожалению, наши ценные, особенно прибрежные территории, мы их постепенно теряем», — считает собеседник издания.

Кроме того, эксперт напомнил о неприятной ситуации, которая происходит с застройкой Форосского парка, хотя это тоже уникальный объект, памятник садово-паркового искусства. Впрочем, по другим крымским паркам тоже есть сложности. По словам Андрея Артова, все это является серьезной проблемой, которую крымчане воспринимают очень болезненно.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым претендует стать одним из первых экологичных регионов России. Для этого в местных отелях стали развивать новое трендовое направление для сокращения отходов и не только.