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Севастопольские пожарные спасли из огня восемь человек и собаку
Общество
Севастопольские пожарные спасли из огня восемь человек и собаку
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Севастополь, 8 сентября. Из загоревшегося многоквартирного дома спасатели эвакуировали запертых в огненной ловушке людей и собаку.

В пресс-службе регионального управлении МЧС сообщили, что инцидент произошел в Нахимовском районе Севастополя. Сигнал о возгорании в подвале многоквартирного дома по улице Героев Севастополя поступил примерно в 14:00 по московскому времени.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в подвале жилого дома загорелся мусор, из-за чего в подъезде образовалось сильное задымление. Спасатели немедленно приступили к тушению очагов возгорания и параллельно организовали эвакуацию жителей.

«Пожилому мужчине помогли спуститься по лестничному маршу, используя устройство защиты органов дыхания и зрения. По трехколенной лестнице из окон второго этажа эвакуировали еще семерых граждан, а также одну собаку», —уточнили в ведомстве.

Спасатели полностью ликвидировали пожар в 16:02 по московскому времени. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

От МЧС России в работах участвовали 12 человек личного состава и пять единиц техники. Также на месте происшествия были задействованы кареты скорой помощи, сотрудники полиции и коммунальных служб.

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