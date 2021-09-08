Сергей Аксенов назвал невосполнимой потерей гибель главы МЧС Зиничева

Симферополь, 8 сентября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, который сегодня трагически погиб при исполнении служебного долга.

Он также признался, что был потрясен известием о гибели министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Нет слов, чтобы выразить всю боль утраты. Это невосполнимая потеря. Мужественный и отважный человек, настоящий офицер, герой, верный своему долгу, он погиб, спасая человека. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича, скорблю вместе с вами!» — заявил глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксенов сообщил, что глава МЧС Евгений Зиничев сделал очень многое для российского полуострова.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что глава МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в январе 2021 года в госпитале для зараженных коронавирусом. Он руководил спасательным ведомством с 2011 года.